“En el fondo ella no es mala, solo que no entiende que todos somos diferentes. Ámbar en el fondo es buena y por eso Luna le da una oportunidad, porque sabe que todos podemos equivocarnos. Así deberíamos ser todas las personas, no juzgar y siempre dar una segunda oportunidad”, expresó Joselyn González, una niña de ocho años.