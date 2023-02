¿Cómo sonaría la canción de Shakira y Bizarrap si fuera de los años 90?

Luego que la colaboración de Shakira con Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, se hiciera viral gracias a las indirectas contra el ex de la cantante, Gerard Piqué, las redes sociales se inundaron con reacciones, filtros y hasta versiones de la canción.

El productor Kristian Bob compartió en TikTok un clip en el que tomó esta última colaboración de Shakira y la transformó al estilo musical de la artista en los años 90, que se caracterizaban por usar sonidos de guitarra y batería en lugar de los beats electrónicos de la versión original. Varios medios y sitios especializados en música en la región hicieron eco de la versión.

En la plataforma de videos cortos, el tiktoker es conocido por sus arreglos musicales como, por ejemplo, crear una versión al estilo de la música clásica del tema Yo perreo sola de Bad Bunny. Con el nombre de usuario @mr.bob1898, el hombre tiene más de 236 mil seguidores en la red social.

La versión noventera de la sesión 53 de Bizarrap ya cuenta con más de 80.000 “me gustas” en TikTok. Ante este éxito y el pedido de varios de sus seguidores por compartir la canción completa, el productor la publicó en su canal de YouTube el 15 de enero y ya tiene más de 18.000 vistas.

Entre los comentarios se puede leer: “La original es boom, pero esta es doble boom, me encantó. Me remontaste a las canciones de los 90 de Shakira”. “Creo que esta se disfruta más”. “Me recuerda a la Shaki que hizo que me interesara la música y comenzara a tocar la guitarra”. “Mucho mejor que la original, me gusta cuando no pierde la calidad instrumental clásica”, comentaron algunos usuarios. Incluso, los internautas ya pidieron al productor poner la versión en Spotify.

