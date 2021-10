¿Coldplay en Costa Rica? Banda da pistas de su ‘tour’ y la bandera tica destaca en el anuncio

Se sabe poco o casi nada (aún), pero que Coldplay realizará una gira para presentar su nuevo disco Music Of The Spheres, sí es un hecho. La banda británica puso de cabeza a sus fans, especialmente a los costarricenses, al compartir en su Instagram y Facebook un video corto en el cual usa el hashtag #MOTSWT, haciendo clara referencia a las siglas de lo que sería Music of The Spheres World Tour.

La pista que más llama la atención es que al lado de las letras viene la bandera de Costa Rica. Además, el video contiene proyecciones en el exterior del Estadio Nacional, en La Sabana.

Hasta el momento ninguna productora se ha pronunciado como la responsable de realizar un eventual concierto de Coldplay en suelo tico. Sin embargo, las especulaciones de cuándo y cómo vendrán los británicos no se han hecho esperar en redes sociales.

Por el momento, en la página web oficial del grupo no hay fechas agendadas para conciertos.

Coldplay estrenará este viernes 15 de octubre el álbum Music of the Spheres, en el cual cuentan con colaboraciones de artistas como Selena Gómez y BTS.

Noticia en desarrollo