CNCO: así fue el fiestón en su última cita con Costa Rica

CNCO es una fórmula que no falla. Miles de niñas y niños, adolescentes y personas jóvenes pueden confirmarlo. Pese al buen show que han logrado los cuatro cantantes y bailarines como amalgama durante ocho años, hay algo más valioso para ellos: sus sueños individuales.

¡Sí! Su coordinación coreográfica, voces armonizadas y atuendos a juego harían cuestionarse por qué no continúan juntos. Sin embargo, son contundentes con que es hora de “empezar a soñar de manera individual”. Fue en el 2015 cuando la banda se formó en Estados Unidos y empezó a recibir el apoyo de esas personas a quienes llamaron sus CNCOwners, esos fans que nunca les fallaron.

La banda CNCO, integrada por Zabdiel de Jesús, Chris Vélez, Richard Camacho y Eric Brian, se presentó en Parque Viva para ofrecer su último show como grupo. Potentes coreografías, dulces melodías y mucha energía fueron parte del espectáculo. (Rafael Pacheco Granados)

Por ello y tras tomar una decisión irrevocable, Zabdiel de Jesús, Chris Vélez, Richard Camacho y Eric Brian planearon una gira para entregarles, por última vez, a sus fanáticos una potente dosis de ese encanto musical que los fidelizó desde la primera melodía.

La última cita, como llamaron a su postrero show, inició con uno de sus temas más pegados: Reggaetón lento. La jovial audiencia que se reunió en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, enardeció.

Los saltos, gritos y hasta algunas lágrimas de felicidad le respondieron al cuarteto que, luego de la interpretación de cuatro canciones, le dirigió unas palabras a su público. Antes se habían conectado con la gente por medio de pícaras miradas y sonrisas cómplices.

Se vuelve loca y Quisiera fueron dos de los primeros temas que pusieron a todas las personas a cantar en esta fiesta, que contó con un escenario en el las pantallas proyectaban diferentes figuras de vibrantes colores.

“Oye, Costa Rica, ¿cómo te sientes esta noche? La verdad es que es muy especial para nosotros. Estamos muy contentos de estar acá de nuevo. Siempre vamos a estar muy agradecidos porque nos abrieron las puertas de su país. Nos acogieron. Esperamos que les guste lo que hemos preparado”, expresaron desde el escenario, en el que también se presentaron en el 2018.

Los cuatro artistas aparecieron vestidos de negro, todos usaron pantalón de cuero y camisas sin mangas que, en cada uno de los casos, cubrieron con distintas piezas: algunos eligieron chaquetas y otros prendas asimétricas. Conforme avanzó el show, los artistas se retiraron los lentes oscuros con los que saludaron por primera vez.

“Esta noche es muy especial para nosotros. Es nuestra última cita con ustedes y por eso queremos que todo sea muy especial para ustedes. Discutimos que queríamos hacer algo diferente y único para que se acuerden. Esta noche queremos subir a uno de ustedes”, dijeron.

CNCO le genera variadas emociones a sus fans. Gritos, saltos y lágrimas de alegría son parte de su efecto. (Rafael Pacheco Granados)

¿Quién sería la persona afortunada? ¿Acaso tendría la suerte la adolescente que llegó a primera fila con una pancarta en la que les confiaba que cambió su fiesta de 15 años por estar presente en este concierto?

¿O la fortuna sería para alguna de las fans que estaban en algún otro punto del recinto?

Ni una ni la otra. Valery, joven que estaba en la localidad más cercana del escenario, fue la elegida. Ella tuvo el privilegio de ser serenateada por CNCO. Ellos le dedicaron Primera cita, que más que una canción es una declaración de amor.

Nostalgia mesurada Copiado!

Al finalizar el inolvidable momento para la muchacha, los cantantes le entregaron un ramo de rosas.

Las voces más cercanas pedían que otra chica tuviera una oportunidad similar; no obstante, la petición no se cumplió, aunque eso no significa que la audiencia quedó con las manos vacías.

La agrupación, que en el 2022 grabó la serie Forever para Disney Plus, les presentó en primicia el tráiler a sus fans, quienes agradecieron el detalle con ovaciones.

Durante toda la presentación, los cantantes llevaron a sus seguidores por un carrusel de emociones, en el que si bien la nostalgia era una de las pasajeras, este sentimiento no se sentía de una manera negativa.

En una noche en la que predominaron el amor, las ilusiones y sensaciones que nacen con el primer romance, CNCO repasó algunos de los covers que fueron parte de Déjà Vu, álbum que lanzaron en pandemia e incluye temas como Por amarte así, Entra en mi vida y Tan enamorados.

En la velada de despedida, la boy band no transmitió que su separación será algo triste.

El espectáculo se prestó para que se cumplieran los sueños de una niña pequeña que pudo subir a la tarima y fotografiarse con sus ídolos. Así como la oportunidad para que Priscilla, joven con la condición de síndrome de Down, les confesara su amor y les mostrará que tiene un anillo de promesa con el que resguarda “su compromiso” con la banda.

El último adiós Copiado!

Durante su espectáculo, CNCO cantó más de 30 canciones.

Los cantantes salieron un momento de escena para aparecer con un futurista atuendo plateado. Las llamaradas salían de vez en cuando en la orilla del escenario y eran semejantes al calor que posiblemente experimentaron quienes no dejaban de bailar en un bloque en el que la música más movida y sensual tuvo protagonismo.

Cinturita, No apagues la luz, Toa la noche, entre otras, fueron coreadas y bailadas.

Tras casi dos horas de show, el tema Hey DJ fue el último en interpretarse. Los muchachos se despidieron de su público para tomar caminos profesionales separados. Eso sí: reafirmaron su promesa de continuar como amigos.

A los fans les queda en la memoria un show en el que se les entregó todo. Si los CNCOwners lo deciden, aunque la banda se separe, su música como grupo será eterna.

Los carteles llamativos son una de las formas que las fans encuentran para llamar la atención de CNCO. (Rafael Pacheco Granados)