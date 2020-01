–Si quieres hacer un cambio desde la economía y no estás en la posición económicamente correcta, es difícil hacer un cambio. Muchos artistas tratan de hacer cambios desde una buena posición económica, pero esa no es la herramienta correcta, es nuestro arte porque para un hombre de negocios es la economía, para nosotros es el arte. Nuestro trabajo no tiene precio y si, literalmente, quieres un cambio positivo, canta sobre ese cambio que quieres ver.