Cehzar: el niño que venció la timidez y se convirtió en un ícono del ‘freestyle’ tico

Cehzar, el alajuelense que fue el primer ganador de la Red Bull Batalla Costa Rica, en 2016, llegará a República Dominicana a darlo todo en la competencia centroamericana de freestyle, que se realizará este sábado 3 de setiembre. Cehzar podría ser considerado el veterano del evento; pero para él, quien asegura que la música ha sido parte de su vida desde la cuna, su condición no es una desventaja.

En sus memorias, Cehzar recuerda que conoció del rap y de las batallas del género cuando estaba en el colegio, aunque asegura que al principio era “bien malo”.

Cehzar es un viejo conocido en las lides del 'freestyle' costarricense. Su nombre también ha sonado fuerte fuera del país, gracias a que ha competido pero también ha sido juez en torneos internacionales. (Cortesía Red Bull)

Cehzar, el rapero tico, sorprendió en Batalla de los Gallos pero su vuelo terminó pronto

“Lo primero que encontré sobre el tema, por pura casualidad, fue en el 2007, en un café internet. Me gustó porque no había censura, que se pueden decir muchas cosas. Empecé a experimentar, a improvisar, pero la verdad no me salía nada, no podía hacer tres rimas seguidas”, confesó.

Poco a poco, por su pasión y por las ganas que tenía de ser mejor, fue creciendo en el género hasta coronarse campeón en Costa Rica. Incluso, Cehzar ha fungido como juez en algunas competencias internacionales. Sin embargo, una de las ganancias más importantes que ha tenido Cehzar gracias al rap, es haber vencido al muchacho tímido, el mismo que le daba miedo exponer en clases.

“Soy muy tranquilo, pero en las batallas me transformo. Me gusta sacar esa personalidad que ni yo sabía que tenía. En la escuela y el colegio era demasiado tímido, pero esto me libera un poco, incluso puede que hasta pierda un poco el control y me vuelva loco”, expresó.

Red Bull Batalla: Cehzar, el veterano que quiere dar sorpresas en la final El rapero tico Cehzar se suma a la final centroamericana de la Red Bull Batalla para representar a Costa Rica con su amplia experiencia

Cehzar, junto el bicampeón SNK (2019-2020 y cuarto del mundo en el 2019), el actual rey del freestyle tico P8 y la joven promesa juvenil Eros; son los ‘gallos ticos’ que irán en busca de la corona regional en una final en la que participarán artistas de República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador.

La final regional se podrá ver por los canales de Red Bull Batalla en Youtube, Facebook, Twitch y Red Bull TV a partir de las 4 p. m. (hora de Costa Rica).

De cara a la final de Centroamérica, en República Dominicana, Cehzar dice que llega tranquilo, pues cree que el peso de la competencia está sobre los hombros de los demás participantes. “Llevo menos presión que los demás. Desde el 2013, que fue mi primer batalla, nadie de mis contemporáneos está activo en el país, yo soy el único. Creo que muchos dirán: ‘este viejito no nos va a ganar’”, dijo sobre su participación.