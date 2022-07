Carlos Santana se desvanece en pleno concierto en Michigan

El guitarrista Carlos Santana se desvaneció este martes en pleno escenario mientras actuaba en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, en Michigan, Estados Unidos. se desvaneció este martes en pleno escenario mientras actuaba en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, en Michigan, Estados Unidos.

Personal médico subió al escenario a auxiliar al guitarrista mexicano de 74 años de edad, por lo que pidieron a los asistentes que oraran por la salud del jaliciense.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del concierto en donde muestran a Santana sentarse, dejar de tocar y desvanecerse, para luego ser atendido de inmediato por el staff.

El periodista Philip Lewis subió a su cuenta de Twitter un video en el que se observa a Santana alzar el brazo en señal de agradecimiento a sus fans, mientras era retirado del escenario en camilla.

“Saludó a los fanáticos que aplaudían mientras ayudaban a bajarlo del escenario”, escribió.

Poco antes de la medianoche, la página oficial del músico explicó que Santana experimentó una deshidratación por el calor del lugar, pero que ya estaba en recuperación.

Fue llevado al departamento de emergencias de McLaren Clarkston para observación y está bien, según lo anunció el gerente de Santana, Michael Vrionis.

El prestigioso músico saludó a sus fans en medio de la emergencia.

Debido a este contratiempo en su salud, el gerente de Santana dijo que su concierto de este miércoles 6 de julio en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, se había pospuesto.

El intérprete es considerado el mejor guitarrista mexicano. Nació en Autlán de Navarro, Jalisco el 20 de julio de 1947, por lo que está próximo a cumplir 75 años. Nacionalizado estadounidense, por más de cuatro décadas ha sido pionero de la fusión entre música afro-latino-blues-rock.

Ganador de 10 premios Grammy, ha vendido más de 100 millones de discos. Asimismo su disco Evil Ways, permaneció en la lista de álbumes de Billboard durante dos años y pronto fue seguido por dos clásicos más y álbumes número uno de Billboard, Abraxas y Santana III.

Entre sus más grandes éxitos están Black Magic Woman, Smooth, Oye Cómo Va, Hope You´re Feeling Better, The Game of Love y Evil Ways.

El próximo 20 de julio Carlos Santana cumplirá 75 años. (MIKE BLAKE)

“El guitarrista Carlos Santana es uno de los verdaderos virtuosos y luces guía del rock”, describe su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1998.

En 2011 la revista Rolling Stone lo nombró entre los “100 mejores guitarristas de todos los tiempos”. Mientras que para 2014 superó a los Rolling Stones, con el álbum Corazón que permaneció Top Ten de los Billboard durante seis décadas consecutivas.

Está casado con la baterista de jazz y rock, Cindy Blackman Santana. También es un empresario que se dedica a la distribución de zapatos, bolsos, sombreros, anteojos, vino espumoso, cannabis y café, así como instrumentos musicales exclusivos, como guitarras eléctricas e instrumentos de percusión manual.

Su pasión por la vida lo ha llevado no solo a ser una leyenda de la guitarra sino también un activista social, dedicado a causas humanitarias.