“Caravana era la forma de ponerle nombre a lo que he hecho estos 5 o 6 años: promover bandas, organizar conciertos, ser una especie de agencia. Pero más que todo eso, quería que fuera un movimiento y por eso me enamoré de este nombre, porque me remite a que todos en la música vamos en una dirección”, contó Rodríguez.