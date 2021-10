Cantautor Dionisio Cabal está delicado en el hospital Calderón Guardia

El cantautor costarricense Dionisio Cabal, quien durante su trayectoria artística se ha dedicado también a la historia y la investigación cultural, se encuentra internado en el hospital Calderón Guardia hace varios días. El diario La Teja confirmó en una publicación que el artista, de 67 años, está en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que se contagió de covid-19.

“El sábado anterior La Teja conversó con él para pedirle una información para una reseña que estábamos elaborando, pero nos confirmó que estaba hospitalizado pues se encontraba un poco enfermo, sin mencionar que había dado positivo a la covid-19″, explicó el periódico en la nota que publicó el 12 de octubre.

[ El ‘Sombrero ajeno’ de Dionisio Cabal es una aventura por rescatar la música criolla ]

Alejandra Murillo, pareja sentimental del artista, confirmó que Cabal está hospitalizado, pero por respeto a los deseos del cantautor no ahondó en los detalles de su situación de salud.

“Como familia hemos decidido no dar ninguna declaración mientras la situación sea incierta. No tenemos ninguna cosa que agregar además de lo que se empezó a dar a conocer. Es una situación muy difícil para nosotros y decir algo que es información sensible, o que no está en nuestras manos poder determinar sería ir en contra de lo que Dionisio ha practicado con la discreción respecto a su vida privada”, dijo Murillo.

“Esperamos con todo el amor del mundo que esté con nosotros pronto, que se recupere y que pueda ver que respetamos en todo momento sus deseos. En el momento en que tengamos buenas noticias lo van a saber de inmediato”, agregó.

El cantautor e historiador Dionisio Cabal, de 67 años ha publicado más de una treintena de álbumes durante su trayectoria artística. (Jorge Navarro Trejos)

Murillo confirmó que la familia cercana de Cabal, sus hijos y ella como pareja, están muy pendientes de la recuperación del artista.

El músico y compositor había utilizado sus redes sociales para expresar sus dudas sobre la efectividad de las vacunas contra la covid-19.

Trayectoria

La labor musical de Dionisio Cabal inició en 1970, para luego fundar el grupo Gente junto a Luis Fernando Mata y Luis Azofeifa.

Ha representado a Costa Rica en diferentes festivales de música en países como El Salvador, Panamá, Rusia, México, Venezuela, Colombia y Estados Unidos.

Formó parte del Movimiento Nueva Canción Costarricense, así como de los grupos Viva Voz, Cantares y La Cruceta. Ha producido más de 30 álbumes de estudio, así como cantatas históricas como La guerra de 1856, Retablo de Navidad, La misa tica, o El derecho a la tierra.

Por su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios, entre ellos en el 2000 recibió el Premio Nacional Joaquín García Monge, ACAM lo ha premiado como difusor de la música nacional y como mejor compositor, mejor cantautor y mejor compositor Nueva Canción.