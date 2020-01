– En el hecho de que no he sido un artista que si he recibido una composición que viene de otro colega, que me mueve y me hace sentir que será un éxito, la acepto. El ego lo he dejado atrás y lo he dejado apartado para poder decir en determinados momentos: ‘esta canción no es mía, pero la voy a hacer mía’. Eso ha hecho que me adueñe, en el buen sentido de la frase, de estas composiciones y que las pueda defender con mi voz, porque me parece una obra de arte de ese compositor. He aprendido lo valioso que es dejar el ego de lado en esta carrera.