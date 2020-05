– Sí, la verdad es que por eso tomé la decisión de hacerlo en este momento. No es lo mismo sacar una canción cuando uno puede ir a defenderla a cualquier lugar del mundo, además de que la gente está en un estado de ánimo que no es el mejor y eso es entendible, de no estar feliz todo el tiempo. Por eso, decidí inclinarme por el lado de la esperanza, de que no todo está perdido o debe ser negativo. Es por ello que no dudé sacar esta canción en medio de la cuarentena.