BTS lanzará un libro en el Día del Army.

BTS es la banda líder del K-pop. No es la primera, pero es por la que dicho género traspasó todas las fronteras posibles, llegando a cada rincón del mundo sin importar la barrera del idioma. Desde hace 10 años, la banda integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook conquistó fans en todo el planeta, con el fandom más popular de todos, el ARMY.

En el marco del FESTA, que termina este 17 de junio, la banda anunció que el 9 de julio lanzará el libro Beyond the story-10 years records of BTS. La fecha no es una fecha más, pues justamente ese día es el día del ARMY, aniversario de la fecha en que se formó el increíble fandom de BTS.

Hace pocos días, BTS lanzó el tráiler de lo que traerá el libro, que por lo que se muestra estará dividido en 7 capítulos en los que se narra cada una de las etapas de la banda, desde que nació en Seúl, hasta la conquista del mundo.

El libro está dividido en 7 capítulos en los que se narra cada una de las etapas de BTS. (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

En el tráiler, se puede ver cómo los integrantes, a lo largo del libro, van a ir desnudando sus emociones. Alegría, euforia y la emoción de un estadio lleno. Sus primeros pasos en la música.

El libro de 544 páginas, que incluirá fotografías nunca antes vistas, ya es considerado un ‘best seller’, pues más de un millón de copias han sido reservadas dentro del primer stock de impresiones de la editorial Flatiron.

En sitios como Amazon, en donde ya ha comenzado la preventa, se lo puede encontrar en $27 y en un sitio coreano, está en los 31.500 won surcoreano.

LEA MÁS: Corea del Sur celebra los 10 años de BTS con eventos durante dos semanas

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.