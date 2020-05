“Les dije que tenía un músculo roto y eso fue lo que me diagnosticaron, pensamos que era como un extraño accidente de jardinería pero, de todos modos, resultó no serlo realmente. Me hicieron una resonancia magnética y sí, tuve una rasgadura en mi glúteo mayor. Y es lo fácil hacer un vínculo porque hay una rasgadura allí así que debe de ser la causa del dolor. Final de la historia. Y no se hicieron otras pruebas”, comentó el artista en el video.