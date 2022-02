Belinda reacciona y lanza canción después de su ruptura con Christian Nodal

A una semana de anunciarse su rompimiento con Christian Nodal, Belinda sacó el demo de una canción llamada Mentiras ‘Cabrón, en la que hace alusión a alguien que se fue de su vida.

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón”, canta Belinda al comienzo de la canción.

“No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento”, agrega el nuevo tema.

Tras año y medio de noviazgo, la semana pasada Nodal hizo público que había terminado su relación con Belinda. En el documento indicó que cada quien pasaría su respectivo proceso y no hablaría más del tema. “Me duele y mucho”, respondió Belinda en medios de comunicación.

Conforme pasaron los días, la cantante de Muriendo lento comenzó a sufrir un ciberataque por presuntamente ser “una mujer interesada”, según replicaron varios medios mexicanos, lo que la obligó a emitir un comunicado en el que aseguró estar dispuesta a llegar a instancias legales si era necesario para acabar con eso.

“En los últimos días personas públicas y medios han traspasado la barrera del respeto llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí”, expresó la cantante en un mensaje en Instagram.

Belinda agregó: “En todo caso, (estos señalamientos) únicamente afectan a mi círculo privado difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición vulnerable. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, escribió.

[ Christian Nodal lanza fuerte canción de despecho tras romper con Belinda ]

Ambos cantantes lanzaron canciones después de su ruptura. Foto: IG

Nodal también sacó canción

El viernes 18 de febrero, Christian Nodal lanzó el tema Ya no somos ni seremos, una ranchera que salió a la luz pública tan solo días después de que terminó su relación con Belinda.

Tras el doloroso momento personal, el intérprete de Botella tras botella lanzó un video en donde además de narrar cómo lo abandonó su amada, en repetidas ocasiones se puede ver a una modelo que se parece a la intérprete mexicana.

[ ‘Horizon Forbidden West’: el primer gran estreno de videojuegos del 2022 ]

Belinda y Christian Nodal fueron novios por más de un año. Foto: Twitter

Con botella en mano, el mexicano canta en el videoclip: “Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco”.

Belinda y Nodal se conocieron en el programa La Voz, en agosto del 2020. En mayo del 2021 anunciaron en sus redes sociales que se iban a casar, cuando mostraron en Instagram un anillo valorado en $3 millones, pero el pasado 12 de febrero anunciaron el fin de su relación.