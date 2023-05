Bad Bunny vuelve a probar otro género musical para su nueva canción ‘Where she goes’

Bad Bunny estrenó su nueva canción 'Where she goes' este jueves. (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

El cantante urbano Bad Bunny lanzó el jueves su primer tema con un título en inglés, esto pese a que advirtió, a finales del 2022, que este año se tomaría un descanso por su salud física y emocional, y para celebrar sus logros.

El descanso, sin embargo, pareció durar poco, pues no solo trajo consigo a la World Wrestling Entertainment (WWE), quienes celebraron dos eventos a principios de mayo, sino que también estrenó Where she goes, una nueva canción en la que demuestra, nuevamente, que no le tiembla el pulso para adentrarse en nuevos géneros musicales.

“Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche na’ más, que no se vuelve a repetir. En ti quise encontrar, lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir”... con estas líneas y una melodía dramática comienza el tema, acompañada de unas imágenes del artista en un desierto. Acto seguido, Bad Bunny se monta en un Rolls-Royce antiguo y cambia el ritmo de la canción inspirado en el Jersey Club -una mezcla entre house y hip-hop.

Entre las tantas escenas del video musical, que pasan a toda velocidad y que incluyen una mujer con alas de ángel, unos caballos, gallinas y más, la estrella boricua llega al epicentro de una fogata con decenas de personas que parecen disfrutar de una fiesta. Tras su entrada, con un atuendo inspirado en los ajuares de los vaqueros, el cantante se convierte en el protagonista del evento.

Durante el cortometraje, que muestra imágenes dinámicas y con una mezcla de temáticas, Bad Bunny parece encontrarse con la mujer a quien le canta la pieza. Luego de esto, queda solo en el mismo desierto, y es acompañado por las cenizas que descienden de la fogata.

En el videoclip, producido por Stillz, figuran invitados especiales como la leyenda del fútbol brasileño Ronaldinho, Frank Ocean, Lil Uzi Vert, Dominic Fike y muchos más.

Dos días antes de publicar la canción, Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, reveló en sus redes sociales un adelanto del nuevo tema con los primeros 42 segundos.

La variación en el tema le sigue los pasos a su última colaboración, un x100to, junto con la banda de música regional mexicana Grupo Frontera, que rápidamente se convirtió en un éxito que se colocó en el puesto número tres del Hot Latin Songs de la revista Billboard.

El 6 de mayo, Bad Bunny formó parte de la cartelera de lucha libre “Blacklash” de la WWE, que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El evento, según indicó la WWE, se convirtió en el episodio de “Blacklash” que más ingresos generó y el más visto en la historia de la compañía.

LEA MÁS: Vea el adelanto de la nueva canción de Bad Bunny

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.