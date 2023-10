Bad Bunny está de vuelta y no se guarda nada en ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, su nuevo álbum

“A los que me aman, los amo mucho. A los que me odian, los amo más. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa’ ustedes”, publicó este jueves 12 de octubre Bad Bunny en sus redes sociales.

A pesar de que había dicho que el 2023 iba a ser un año para descansar, tal parece que el Conejo Malo no se aguantó y desde las 10 p. m. su nuevo álbum se encuentra disponible en plataformas como Apple Music y Spotify.

Se trata de Nadie sabe lo que va a pasar mañana, una producción discográfica que incluye un total de 22 canciones, entre las que se encuentra Where She Goes, un sencillo que ya había estrenado desde el pasado mes de mayo, lo que daba un poco de esperanza a sus seguidores. Además, en el álbum colaboran artistas como Feid, Arcángel, Eladio Carrión, Young Miko y De La Ghetto, entre otros.

Bad Bunny dio pequeñas pistas en redes sociales sobre su nuevo disco 'Nadie sabe lo que va a pasar'. (Captura)

Sin embargo, la posibilidad de un disco creció luego de que Benito Martínez Ocasio, de 29 años, lanzara el tema Un preview, el pasado 25 de setiembre.

La noticia la oficializó el mismo cantante puertorriqueño, cuando publicó, el pasado lunes 9 de octubre, en su cuenta de Instagram, un cortometraje de poco más de un minuto en el que se le ve caminando dentro de un restaurante de Nueva York.

“El día más esperado por muchos ya llegó”, escribió el Conejo junto al video que termina anunciando el título del nuevo álbum.

Además, en su cuenta de X (antes Twitter) publicó un día antes del anuncio oficial, 22 veces la palabra “fuego”, lo que muchos especularon que se trataba de la cantidad de canciones que incluiría el nuevo álbum. Esto se confirmó horas después en Spotify, donde compartió los títulos de los temas musicales, así como el arte oficial del disco.

En esta imagen se ve un vaquero vestido de celeste montando un caballo color café.

“Quiero darles las gracias por tanto amor y apoyarme todos estos años. A la gente que sigue fiel conmigo, a los que nunca se fueron. A ustedes los amos con el corazón”, escribió justamente en X antes de revelar el estreno de su disco.

Las canciones

Nadie sabe lo que va a pasar mañana incluye un total de 22 piezas y comienza con el tema Nadie sabe, en el que el cantante puertorriqueño asegura que este no es un disco para “obtener un millón de vistas”.

“Es para que mis fans reales estén contentos, aunque yo por dentro no me siento al 100%”, dice la canción.

En el mismo tema, que parece ser muy personal, Benito lanza frases como “nadie sabe lo que se siente sentirse solo con tener a mi persona en frente”, “sin conocerte te desean la muerte”, “la gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar que conoce la vida de los famosos”.

“Están equivocados si creen que estoy en mi momento, eso no ha llegado. Tú no conoces a Bad Bunny, soy el caballo ganador, voy adelante por 20 cuerpos. Y sin decir mi nombre, tú conoces mi voz (...). Yo soy la estrella más grande en el mundo entero”, añade.

En esta canción, el Conejo Malo aprovecha para referirse también al incidente en el que se vio involucrado, cuando una seguidora se acercó a él para tomarse una fotografía y él le arrebató el teléfono y lo lanzó.

“Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular. A los reales por siempre los voy a amar. Que hable todo el cabrón que quiera hablar, el que no sabe el cuento siempre lo quiere contar”, canta.

La canción termina con un mensaje en el que dice: “Yo nunca fui perfecto, me gusta ser como soy: a veces bueno, a veces malo; y de ahora en adelante todas las decisiones las voy a tomar pensando en mí. Siempre alguien te va a amar y siempre alguien te va a odiar”.

La segunda, tercera y cuarta canción son Mónaco, Fina y Hibiki, respectivamente. El disco continúa con Mr October, Cybertruck, Vou 787, Seda, Gracias por nada y Teléfono nuevo.

La segunda mitad incluye Mercedes carota, Los pits, Vuelve Candy B, Baticano y No me quiero casar. La canción número 17 es la ya conocida Where She Goes, y le siguen Thunder y Lightning, Perro negro, Europa :(, Acho PR y termina con su más reciente sencillo, Un preview.

Y pese a que el cantante reveló la lista de los temas, mantuvo en secreto si su nuevo álbum incluía colaboraciones. Esto llevó a los fans a especular quién podía acompañar a Benito en su nuevo disco.

Según indicó la revista Billboard, al final los artistas que toman parte como invitados en el nuevo álbum del Conejo son sus amigos y colegas Feid, Arcángel, Young Miko y De La Ghetto, entre otros.

Una nueva era

Nadie sabe lo que va a pasar mañana se estrena luego de varios meses de descanso del cantante boricua y de un exitoso 2022, en el que fue catalogado por Billboard como el artista del año, al colocarse en el puesto número uno de la lista de giras, por su World’s Hottest Tour; también en la de álbumes por Un Verano Sin Ti y, además, por posicionar siete temas dentro del top 10 de las canciones latinas más sonadas de ese año.

Además, en el 2022, Spotify lo nombró por tercer año consecutivo como el artista con más reproducciones en el mundo (basándose en datos tomados desde el 1.° de enero y hasta el 26 de noviembre del año anterior en la plataforma musical).

“Es un triplete para el artista global Bad Bunny. Ningún otro artista ha logrado la hazaña antes”, anunció a inicios de diciembre del 2022 la plataforma de música.

Además, Un verano sin ti ocupó el primer puesto en la categoría de álbumes más reproducidos a nivel mundial en la plataforma de audio.

Mientras que Apple Music lo designó el artista del año de su plataforma de música. Según dio a conocer en un comunicado, este es un “reconocimiento a la excelencia artística del músico y su influencia en la cultura global en 2022″.

Ahora la pregunta es: ¿Repetirá Nadie sabe lo que va a pasar mañana el éxito de Un verano sin ti?