Bad Bunny en Costa Rica: productora confirma que aún queda una posibilidad para ir al concierto

En cuestión de cinco minutos la tiquetera Eticket vendió las más de 2.000 entradas que se pusieron a la venta este jueves 16 de junio para el concierto que Bad Bunny presentará en Costa Rica el próximo 24 de noviembre.

Así lo dio a conocer Juan Carlos Campos, productor de One Entertainment, a La Nación.

“Desde la primera etapa el artista no deja de sorprenderme. La verdad es que nos ha dejado impactados la cantidad de gente, porque yo nunca había visto algo así en 16 años que tengo de trabajar en esto”, afirma Campos.

Bad Bunny se presentará en Costa Rica el próximo 24 de noviembre. (Twitter Sony Pictures)

El productor añadió que precisamente por lo que significa el concierto, entiende la molestia de la gente que no logró conseguir un boleto y que ha expresado su molestia en redes sociales.

“Sé que hay mucha gente en redes sociales frustrada, pero creo que hay que entender que estamos hablando del artista número uno del planeta y es muy complicado. Tal vez a mí me ha costado comunicar que sea o no del gusto de la mayoría, es el número uno en reproducciones, en Spotify, en ventas de boletos de giras de conciertos... en resumen, el número uno del mundo. Y aunque hagamos cuatro conciertos no va a caber la gente, porque hay mucha demanda en este momento”, detalla.

Sin embargo, quienes aún no han conseguido un boleto, tienen una última oportunidad de adquirir uno días antes del concierto, cuando se habilite una venta extraordinaria.

Todavía no se sabe con exactitud cuántos boletos serán, pues Campos explica que esto depende del escenario que Bad Bunny traiga al país. Por ello, cuando finalice el montaje la producción analizará qué cantidad de entradas se podrán vender.

“Cuando recibimos el tamaño del escenario vemos que va de una manera muy particular y eso nos va a permitir habilitar más entradas en las gradas porque estábamos bloqueando mucho espacio y por eso pudimos habilitar estas entradas del 16 de junio. De todas formas el escenario todavía nos permitiría tener más personas según el ángulo de visibilidad (limitada o real), pero será hasta la semana del montaje, que sepamos con exactitud cuántas personas más pueden ingresar”, explica.

El aforo máximo para este show es de 38 mil boletos y Campos asegura que ya está cerca de ese número.

Además, detalla que ha intentado habilitar una segunda fecha, sin embargo, las posibilidades son muy bajas dada la agenda del artista.