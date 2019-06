“Escuchar la entrada de la guitarra de Welcome to the Jungle me cambió la vida fuertemente, cuando la oí dije ‘mae, qué es esta vara’; realmente tuve como una revelación increíble y no me quedé solo ahí. Para ese tiempo mis amigos oían cosas más fuertes como Bon Jovi o Mötley Crue, pero yo enganché más con Depeche Mode y The Cure; de hecho, el que Robert Smith y David Gahan se delineaban los ojos me llamó demasiado la atención y cuando comencé a subirme al escenario a cantar lo hice también”, recordó el músico.