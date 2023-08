Artista argentina escribió canción ‘Costa Rica’ inspirada en una historia romántica

La argentina Daniela Spalla no tenía ni idea de cómo era nuestro país cuando escribió la canción Costa Rica, sin embargo, tenía una historia que merecía ser contada y por eso, en el 2018, la estrenó.

Era una historia basada en la realidad acerca de una pareja que había terminado su relación hacía un tiempo y quería cerrar su capítulo de amor con un viaje a territorio costarricense.

“Ellos se propusieron este viaje a Costa Rica para soltar la historia que habían tenido, ponerle un broche de oro y despedirla. En ese entonces, estaba a punto de grabar mi disco y me faltaba una canción y dije: ‘Tengo que hacer una canción rápido de lo que sea, porque en dos días entró al estudio; tengo que tener algo’ y recordé esta historia de Costa Rica de la que siempre había querido escribir y la verdad es que salió muy rápido”, cuenta la cantante y compositora de 39 años.

Daniela Spalla presentará su primer concierto en Costa Rica el domingo 27 de agosto, a las 9 p. m., en Casa Rojas, ubicada en barrio Escalante. (Cortesía Universal)

Luego de estrenar la canción, la intérprete pensó que había hecho una canción de un país que en realidad ni siquiera conocía, entonces se propuso visitar Costa Rica y entender por qué la pareja había elegido este pequeño país centroamericano para despedirse.

Finalmente, en el 2021, tuvo la oportunidad de hacer maletas y vacacionar aquí.

“Era diferente a lo que me imaginaba, porque tenía la idea de la Costa Rica del Caribe y cuando yo fui, visité el Pacífico, entonces el paisaje fue un poco diferente, pero me encantó... y San José me gustó mucho, también. La pasé increíble”, afirma.

Sin embargo, la cantante todavía tenía un asunto pendiente con Costa Rica: un concierto en el que, además, pudiera conocer a sus seguidores.

Este domingo 27 de agosto, finalmente, la intérprete argentina dará su primer concierto el país que la inspiró a escribir una canción. El show será en Casa Rojas, en barrio Escalante, a las 9 p. m.

“¡Ahora sí! Por suerte, llegó este momento. Vamos a estar ahí con toda la banda. Es un concierto que tengo muchísimas ganas de hacer desde hace tiempo. Lo vengo esperando, así que llego muy emocionada. Espero que ustedes también vengan emocionados, que la disfrutemos juntos y espero que sea el primero de muchos”, afirma la intérprete, quien después visitará otros países de Centroamérica y México.

En ascenso Copiado!

Daniela es una cantante cuya carrera ha ido creciendo rápidamente.

Ella es conocida por hacer música muy íntima, y canciones con las que se puede identificar cualquier persona.

“Son temas muy personales, son canciones que hablan de historias románticas que no funcionaron, historias que quedaron pendientes para un momento y nunca se cumplieron o que mirando hacia el pasado son historias que, de alguna u otra manera, me afectaron. Entonces, los conciertos terminan siendo muy sentimentales porque hay mucha movilización de sentimientos; son canciones muy sentimentales”, explica.

Daniela Spalla estrenó su canción 'Costa Rica' en el 2018. (Cortesía Universal)

De hecho, su más reciente sencillo, Besos y pendientes –publicado hace un mes–, es una canción que le permite explorar su lado más íntimo.

Al final, Daniela, quien estrenará su disco DARA el próximo mes de octubre, solo quiere hacer música que la llene y le permita expresarse, pues así está cumpliendo sus sueños.

“Llego a los conciertos de Centroamérica con esta fantasía que estoy viviendo, cada show es oportunidad de demostrarle a mi yo adolescente que lo que soñaba se está logrando”, finaliza.