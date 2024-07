Amanda Miguel en Costa Rica: ‘Con la muerte de Diego hay días que estoy muy triste’

Amanda Miguel y Diego Verdaguer, quienes además de compartir la pasión por la música estuvieron casados por más de 45 años, fueron una de las parejas más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo. En ellos, la promesa de que “hasta la muerte los separe” se cumplió, rompiendo el corazón de ella y también el de sus fans.

La artista, quien en agosto se presentará en concierto en Costa Rica, habló con La Nación sobre cómo se ha recuperado de la muerte de su marido, del legado que sigue honrando y cómo el público la ayudó en sus momentos de dolor más fuertes.

Amanda Miguel, una de las voces más representativas de la música romántica de Latinoamérica, encontró en el escenario un refugio inesperado y, junto a su hija Ana Victoria, salieron adelante luego del fallecimiento de Diego, ocurrido el 27 de enero de 2022, a sus 70 años.

Previo al show que dará en nuestro país, Amanda Miguel adelantó que aprovechará el reencuentro con sus fans ticos no solo para hacer un repaso musical por sus grandes éxitos, sino que también interpretará algunas piezas de su último disco titulado Yo soy, en el que rinde homenaje a la música folclórica argentina y de América Latina.

En medio de tantos cambios que ha vivido en los últimos años (entre ellos un nuevo álbum después de casi una década sin publicar, la pérdida de su esposo y su cambio de look), la cantautora sudamericana contó que se siente muy entusiasmada por volver a Costa Rica.

A continuación, un extracto de la entrevista de Amanda Miguel con La Nación:

–Regresa a cantar a Costa Rica en el marco de nuestra celebración del Día de la Madre...

–A todas las madres en este día tan especial que se acerca, quiero decirles que tenemos la gran responsabilidad de criar a nuestros hijos con nuestra cultura latinoamericana, que es de las más hermosas. No la perdamos, no perdamos nuestras costumbres y el amor por la familia. Tratemos de estar siempre unidos para resolver cualquier situación, porque con la familia todo se soluciona.

–Hablando del concierto que la trae de regreso a nuestro país, ¿qué podremos escuchar?

–En el show voy a cantar como tres canciones del disco nuevo y, por supuesto, todos mis éxitos. El repertorio está bien seleccionado porque nos tomamos el trabajo de poner los más importantes, que son los que el público quiere escuchar. Estoy muy emocionada por esta visita, porque hace muchos años no voy a verlos.

“Sé que van a disfrutar mucho el concierto; váyanse descansaditos, eso sí, porque en mis conciertos cantan todo el show, todas las canciones. Yo me divierto mucho porque el público es muy amoroso, son divinos. Me han servido mucho para curarme y darme fuerzas para seguir adelante”.

–Ahora que menciona el tema de curarse, en los últimos años ha afrontado muchos cambios en su vida, empezando con la muerte de Diego, su esposo. ¿Cómo ha encarado esta situación?

–Con mucho valor, mucho valor (...) Lo de mi esposo es un tema que a todos nos va a tocar, a unos antes, a unos después. Lamentablemente, me quedé sin él. La verdad, lo extraño. Hay días que estoy muy triste, hay otros que no, pero sigo adelante.

–Con su trabajo y su música, usted y su hija siguen honrando el legado musical de Diego. Sigue interpretando sus temas, publicó este nuevo disco que trabajó con él al inicio y continúa con la disquera que fundaron...

–Así es, estamos cumpliéndole todos los sueños que dejó, porque todos los dejó escritos, y en ese sentido fue muy fácil para nosotras poder realizar los deseos que él tenía y honrar su paso por esta tierra. A él le hacía muy feliz verme cantar, entonces yo tengo que seguir cantando por él. Hay que seguir contentos y agradecidos, así de sencillo es mi plan.

–¿En ese plan la música y el público son indispensables?

–A Ana Victoria y a mí el amor del público fue lo que nos ayudó a sanar del dolor. En medio de un dolor tremendo, tuvimos que salir a hacer gira porque el empresario que nos había contratado no quería de regreso el anticipo que nos había dado en la pandemia. Tuvimos que salir a hacer el show y realmente el cariño fue importante.

“La verdad yo no estaba preparada, pero el cariño de la gente nos sanó. Si algo tengo que agradecer de esa gira es eso. Salimos sin estar preparadas porque teníamos un dolor tremendo en el alma, uno que todavía tenemos, pero ahora ya estamos más entrenadas”.

Amanda Miguel habla del dolor por la muerte de Diego Verdaguer

–¿Más entrenadas? ¿A qué se refiere?

–Entrenada porque no se puede cantar si estás llorando, ¿cómo lo haces?, ¿cómo haces para hablar si estás llorando? Todo el cuerpo como que se entume. Pero la vida es divina y nosotros tenemos que seguir adelante, y eso estamos haciendo.

–Hubo también un cambio físico muy importante, el corte de su característico cabello...

–Yo empecé mis cambios en la pandemia, creo que mucha gente también. Me empezaron a crecer las canas, me miré al espejo y dije que se me veían bonitas. Me gustaban mucho. Un día mi hija estaba conmigo y me dijo que no me pintara más el cabello y yo le comenté que me lo quería cortar. Fue por las tijeras y me lo cortó.

–¿Cómo se sintió? Porque un cambio tan drástico también implica soltar...

–Una gran comodidad, sobre todo después de tanto tiempo de jalarme el cabello para sacarme los nudos. No sabes, sentí un alivio tremendo, pero también mucha responsabilidad de decirle a mi público que lo había cortado. Estaba triste por pensar en qué pasaría cuando se los dijera. Esperé mucho para hacerlo, tanto que durante un año usé peluca.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel estuvieron casados durante 46 años. En agosto, la artista argentina volverá a dar un concierto en Costa Rica. Foto: Archivo.

Detalles del concierto de Amanda Miguel en Costa Rica

Amanda Miguel cantará en Costa Rica el sábado 3 de agosto, en Parque Viva.

Las entradas están a la venta en el sitio www.ticketsite.net.

Las localidades y precios son:

Experiencia: ¢70.625.

Golden Circle: ¢57.916.

Zona 400: ¢37.500.

Zona 500: ¢30.416.

A estos montos hay que sumarles los cargos por servicio de la tiquetera.

