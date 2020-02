—Sabíamos que se podía dar algo mágico o no, pero estamos muy contentos porque sí se dio la magia, todo fue de manera armoniosa y fácil. Sentimos como si no nos hubiéramos ido nunca, como si hubiera sido la semana pasada que habíamos grabado por últimas vez; tanto así que quedamos con ganas de repetir la experiencia de entrar al estudio nuevamente y de grabar nuevos temas, porque la experiencia fue muy buena para todos. Con Heridos tratamos de hacer un balance para que sonara actual pero que no perdiera la esencia de lo que es Caifanes, y creo que lo logramos porque ha tenido muy buena recepción por parte de la gente y de la crítica.