Alejandro Fernández: Agotadas entradas ‘All You Can Eat’ de ¢231.000

La combinación era muy tentadora: un concierto con Alejandro Fernández y la oportunidad de comer todo lo que se quisiera. La nueva propuesta de Arceyut Producciones, encargada del montaje del concierto del Potrillo el 18 de junio en Parque Viva, tentó a los amantes de las rancheras y de la comida mexicana y la respuesta fue tan buena que en el primer día de venta de entradas, las primeras filas del concierto se agotaron.

No, eso del All You Can Eat no incluye “una mordidita” a Fernández, pero sí la oportunidad de degustar un menú a la mexicana, especialmente preparado para quienes compraron sus entradas en la localidad de Alfombra Roja por un precio de ¢231.200. Este beneficio también lo podrán disfrutar quienes compren las localidades Diamante (¢192.700) y Oro (¢154.200).

Con el disco 'Hecho en México' Alejandro Fernández volvió a sus raíces de música ranchera. El Potrillo cantará en Parque Viva en junio. Foto: Archivo.

[ Pícaro pero caballeroso, así se muestra Alejandro Fernández en su nueva canción mariachi ]

La producción se mostró complacida por la respuesta de los fans de Fernández que aprovecharon el primer día de venta de boletos para asegurarse no solo un buen espacio en el evento, sino también el disfrute de una experiencia completa, justamente lo que Arceyut Producciones quiere generar en sus espectáculos.

“La industria del entretenimiento estuvo varada durante dos años y obviamente al reactivarse la industria todos estamos tratando de recuperar dos años de mucho sufrimiento y pérdida. Como el mercado se está viendo saturado por muchos conciertos y la oferta es muy grande, hemos querido darle más valores a la oferta que tenemos para que el público, no solo apalancado por artistas de alto nivel, sino por otros pluses en los eventos, se anime a acompañarnos”, explicó el productor Ernesto Arceyut sobre su propuesta.

Su empresa planeó tres opciones de ese valor agregado que quieren darle al público. La primera de ellas es la implementación del All You Can Eat para ciertas localidades en los conciertos, la otra es un Happy Hour que ofrecerá bebidas al 2X1 y que se aplicará en todas las localidades.

Para el recital de Fernández ambas opciones estarán disponibles en horario de 4 a 7 p. m. “Incentivamos con este horario a que el público llegue temprano, que no lleguemos todos a la misma hora para evitar presas y atrasos en la entrada. Buscamos que las personas asistan temprano al evento, que disfruten de las amenidades que hay al rededor del concierto”, agregó el empresario.

(Video) Alejandro Fernández presentó su nuevo sencillo 'Caballero' En entrevista con Viva en Nueva York, el cantante mexicano habló sobre su regreso triunfal a la música ranchera. El artista estrenará disco el próximo año.

Justamente, para el espectáculo del Potrillo en Parque Viva hay una serie de actividades que acompañarán a los fans del mexicano en las horas previas a que salga a escena. Arceyut contó que el recinto estará ambientado al estilo de México y su cultura, que habrá mariachis tocando rancheras en varios espacios del lugar, así como venta de comidas y bebidas aztecas. También habrá música en vivo en una tarima alterna al anfiteatro.

“Hay que sacarle el jugo a la entrada. Si me limito a ir solo al concierto está bien, pero si quiero sacarle más provecho puedo llegar más temprano, tomarme algo con los amigos, comer y pasarla bien”, dijo Arceyut.

Entradas de sorpresa

El tercer plan que tiene Arceyut Producciones para compartir con el público se llama Visa al entretenimiento.

La idea es salir a la calle a invitar a 100 personas al concierto. Estas invitaciones serán al azar, se buscará principalmente a personas que tal vez nunca hayan asistido a un evento de este tipo por diferentes razones.

“Vamos a ir a los mercados, a las paradas de buses, a las tiendas o panaderías y vamos a invitar a 100 personas para que vayan gratis al concierto. Queremos que sean personas que nunca han asistido a un espectáculo porque comprar una entrada no está en sus prioridades de vida”, explicó el empresario.

'Caballero' es una de las canciones del álbum 'Hecho en México' disco que presentará Alejandro Fernández en Parque Viva. Foto: Archivo.

Esto se logra, según Arceyut, gracias a quienes compran los boletos para los shows. “Cuando nos dicen que este concierto es caro es porque el precio está ajustado a la realidad de un artista de élite, a la realidad de que pagamos casi 40% en impuestos por boleto vendido, a una realidad que le estamos sumando el All You Can Eat. Pero también cada entrada vendida apoya a poder lograr este proyecto para beneficiar a 100 personas”, concluyó.

Las entradas para el concierto de Alejandro Fernández en Parque Viva están a la venta en el sitio www.publitickets.com. Los precios y localidades son: ¢231.200 (Alfombra Roja-All You Can Eat), ¢192.700 (Diamante-All You Can Eat), ¢154.200 (Oro-All You Can Eat), ¢77.100 (zona 400 general), ¢115.600 (zona 400 premium), ¢57.800 (zona 500 general), ¢77.100 (zona 500 premium), ¢42.400 (gramilla).

Alejandro Fernández cantará en nuestro país sus mayores éxitos, pero también presentará el material de su disco Hecho en México, con el cual volvió a sus raíces rancheras.