Adrián Goizueta va ‘nuevo de nuevo’ con su Grupo Experimental

Adrián Goizueta Adrián Goizueta es considerado un músico nacional. El artista llegó a Costa Rica exiliado de su natal Argentina, cuando tenía 21 años. (Cortesía)

Un álbum concebido antes de la pandemia es Amanece, una producción en la que el popular músico ‘argentico’ Adrián Goizueta presenta canciones inéditas pero combinadas con una selección de piezas a las que llama “históricas”.

Un renovado Grupo Experimental lo acompaña en esta nueva aventura.

Orgulloso de que en Costa Rica se le considere y aprecie como un artista nacional, el músico nacido en Argentina -pero que ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en suelo tico- explicó que con el estreno de Amanece quiere presentar al Experimental con nuevos músicos, pero manteniendo la consigna de seguir haciendo canciones con mensaje.

“Quería presentar las nuevas canciones de un nuevo grupo, pero a la vez no dejar de publicar algunos temas en versiones nuevas. Es una manera de decir que este es el Grupo Experimental, que ahora suena de esta manera”, explicó Goizueta.

“La pandemia terminó diseñando cómo se iba a llamar el disco. Es un amanecer en medio de todo el caos que nos ha tocado vivir. Pero también pienso que la canción de autor no debe de dejar de opinar, de tener una posición, que pueda aportar al tema social sin esquemas o panfletos. Existe la necesidad de opinar cantando, que las letras tengan un sentido, un aporte que no sea solamente poesía, música o estética; sino algo que vaya más allá y que le pueda servir a las nuevas generaciones y a la sociedad”, expresó sobre las temáticas de la producción.

La parte instrumental del álbum se grabó en Costa Rica, las voces en Argentina y ahí mismo se hizo la mezcla, situación que se vio complicada por la pandemia ya que todo se tuvo que hacer desde la virtualidad. Sin embargo, el trabajo logró ver la luz a tiempo, aunque por el motivo de la crisis no se pudiera presentar oficialmente y de manera presencial en Costa Rica, Argentina y Uruguay; como estaba planeado.

Sobre el nuevo Grupo Experimental, conformado por Esteban Rojas (clarinete bajo), Marianela Cordero (violoncello), Eduardo Montero (piano), Fernando Víquez (bajo eléctrico y contrabajo), Orlando Ramirez (batería) y Marvin Rodriguez (percusión); Goizueta explicó que el regreso del grupo responde a una “amable presión” del público, quien deseaba volver a escuchar la propuesta que inició hace varias décadas en nuestro país.

“Después de terminar mi anterior etapa con el Experimental, formé varios grupos en formatos de cuartetos y quintetos, pero siempre pasó que la gente que nos seguía tenía esa amable presión de traer de vuelta al grupo. El Experimental fue una banda con muchos sonidos y colores, así que decidimos hacerlo de vuelta, pero que sea ‘nuevo de nuevo’ porque la primera vez era un grupo absolutamente nuevo y a partir de esa naturaleza se marcó una pauta”, afirmó el músico.

“En el primer grupo mezclé lo sinfónico con la música popular como el jazz o el folclor. Ahora fue la misma idea con esa mixtura, pero con otros elementos, sonidos y sonoridades. Para que fuera novedoso incluí en este grupo instrumentos que generalmente no se usan como el clarinete bajo y el violonchello. Tenemos una percepción diferente de las percusiones y los arreglos; el grupo tiene una sonoridad que no se repite”, agregó.

El disco Amanece está disponible tanto en formato físico como digital. El álbum se puede conseguir al teléfono 8327-3646. “Hay que hacer una resistencia para que se mantenga el formato físico. El disco tiene muchas cosas que la versión digital no. Tiene arte visual e información. Estamos en una etapa de transición en que la plataforma digital no reemplaza la presencia del disco, el disco es un objeto de arte, de cultura”, aseguró el músico sobre la insistencia de publicar el álbum en dicho formato.

Argentico

Adrian Goizueta y el Grupo Experimental se presentaron el 21 de julio en el Jazz Café Escazú. Esa noche presentaron el disco 'Amanece'. (Cortesía Patricia Zamora)

La relación de Adrian Goizueta con Costa Rica data de muchos años. El artista es compartido entre Argentina y nuestro país, aunque él afirma que es más de este lado que del otro.

Goizueta llegó a Costa Rica cuando tenía 21 años, fue víctima del exilio ya que huyó de su país en 1977 por causa del régimen militar de Jorge Rafael Videla. “Todos los jóvenes éramos sospechosos, era difícil. Yo vine directamente (a Costa Rica) conociendo a alguna gente que me guió”, recordó.

El artista se dedicó de lleno a la música y a la enseñanza. Fue profesor en el Conservatorio Castella y durante su vida en suelo tico su proyecto musical ha sido un taller para muchos intérpretes nacionales.

“Mi país es Costa Rica, eso no quiere decir que reniegue de mi tierra, pero he vivido muchos años significativos de mi vida acá. Lo más hermoso de todo ocurrió no solo por lo que logramos como grupo, como propuesta artística, sino también como un taller que fue y sigue siendo el grupo”, dijo.

“El mayor premio es que me reconozcan incluso los artistas de los grupos más conocidos de este país. Ese reconocimiento es muy grande, no puedo ser más afortunado”, finalizó.

