"Tengo un coro desde hace 30 años, siempre he cantado en la iglesia católica y ahora que volvieron las misas me están llamando por lo menos una o dos veces por semana para cantar en alguna misita. Como he descansado tanto tengo la garganta limpia, me pongo a cantar y ¡juemialma! qué lindo me escucho”, afirmó.