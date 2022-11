Abuela cubana, de 95 años, gana Latin Grammy y cumple un sueño que nació hace ocho décadas

Ángela Álvarez tiene 95 años y una inmensa alegría: gracias al lanzamiento de su disco homónimo, por fin muchas personas en el mundo conocieron su música y la fuerza conmovedora de sus letras.

El disco que lleva su nombre fue nominado a un Latin Grammy y, finalmente, este 17 de noviembre ganó el gramáfono en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Pese a haber tenido que esperar ocho décadas para que esto pasara, todo merece la pena para ella, quien desea que su arte perdure cuando ella “deje esta vida”.

Su voz es tan fuerte como su historia y es que, finalmente, la mayoría de sus letras son relatos de su vida, de lucha que enfrentó en su natal Cuba y de cómo tuvo que rescatar a sus cuatro hijos cuando empezaba el auge comunista de Fidel Castro. Ella, como parte de la famosa operación Peter Pan, pudo enviar a sus retoños a Estados Unidos (al igual que otros 14.000 niños exiliados).

Angela Álvarez ganó un Latin Grammy a sus 95 años. Ella posa con la estatuilla que premió su amor por la música. (RONDA CHURCHILL/AFP)

Además, sus obras hablan de su propia huida de un país en el que creció con el sueño de cantar, pero en el que nunca pudo: se lo impedían. Esa fue otra de sus batallas, una que libró por años plasmando sus letras en cuadernos.

“A mi papá le gustaba que yo cantara, pero cuando yo le dije que yo quería ser artista él me dijo ¡Ay, mi única hija! No, no, no. Pero ahí siempre mantuve la idea de que yo quería un disco”, declaró a CNN.

Su sueño empezó a los 15 años. Eso quiere decir que tuvieron que pasar 80 años para que esta mujer, que empíricamente cantaba en los coros de la iglesia, viera materializarse su anhelo. Lo mejor de esta aventura artística, es que su disco terminó ganando el Latin Grammy en un apartado en el que generalmente triunfan artistas jóvenes.

El hito de Ángela, además, resulta inspirador para quienes piensan que ya su momento pasó. En su caso y cuando menos lo esperaba, su nieto Carlos José Álvarez, un compositor cinematográfico que sabía del gusto de su abuela por la música, le propuso grabar un disco. En dicha producción se documentaron las letras que la adulta mayor había hecho canción al son de su guitarra, desde 1960.

#LatinGRAMMY | Con 95 años la Cubana Angela Álvarez se convierte en la ganadora de mejor artista nuevo 👏🏻 ¡Felicidades! #AngelaAlvarez



pic.twitter.com/hnLPqdU9fG — AE Radio (@ae_radio) November 18, 2022

Carlos José cuenta que siempre supo de las canciones de su abuela, solamente que no estaba enterado de que eran tantas. Su relato aparece en el documental Miss Ángela, citado por CNN.

La Nana, como le dice Carlos José a su abuela, aceptó grabar el disco en el 2016, pero fue hasta el 2021 que el proyecto obtuvo gran popularidad. Como dirían las generaciones actuales, Ángela se hizo viral, demostrando ser una artista inmensa, lo que Carlos José ya había descubierto.

Angela Álvarez junto a su nieto y productor Carlos José Álvarez. (VALERIE MACON/AFP)

“Ella sacó todos estos cuadernos y me empezó a tocar las canciones, en ese proceso me di cuenta de que era una artista frustrada. Yo no sabía esto de ella. Sabía que podía cantar, que tenía una voz increíble, sabía que tenía canciones, pero no sabía que era artista”, dijo en el documental.

Ángela grabó el disco, pero no solamente por ella. Lo hizo con la convicción de que sus letras autobiográficas pueden tocar la vida de otras personas.

“Yo me sentí muy, muy orgullosa de poder contar mi historia, para tocar personas que han pasado probablemente lo mismo, o más de lo que yo he pasado. Hay personas que se rinden, pero yo no me rendí. Yo siempre luché”, declaró Ángela a CNN.

Desde el inicio, según informa El Mundo de España, Ángela sintió que ganaría el Latin Grammy. Era su momento y quizá el único, resaltando que le faltan cinco años para ser una centenaria. Ella pensaba que sus rivales en la categoría tendrían la oportunidad de volver a intentarlo.