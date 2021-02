-Para ser honesta han sido dos cosas que me han distanciado de la música porque no me he dedicado a ella totalmente. Esos dos factores, gracias a Dios, me han dado la oportunidad de abrir otras puertas como presentadora e influencer, pero me han tenido atada, tiempo que quería dedicar a la música. Otro factor era, justamente, que no había encontrado a la gente que tuviera la misma visión que yo, que me respetaran como artista en la parte creativa; realmente, fueron muchos intentos y reuniones para probar estudios y nunca había logrado una conexión como la que tengo ahora. Siento que este es el momento correcto.