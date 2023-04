A Fonseca se le cumplió un sueño más grande: cantar con Juan Luis Guerra

Uno de los sueños más grandes que ha tenido el colombiano Fonseca desde que comenzó su carrera artística es cantar con uno de sus ídolos: el dominicano Juan Luis Guerra.

¡Y lo cumplió! Fonseca todavía no puede creer que lograra esta meta profesional y que grabara junto a Guerra el tema Si tú me quieres, una canción muy romántica, con un mensaje lleno de dulzura y pinceladas de sabores y géneros muy latinos.

Fonseca está a punto de estrenar su décimo álbum de estudio. 'Si tú me quieres' es la punta de lanza de esta producción. (Cortesía Sony Music)

“Cuando me preguntaban cuál es esa colaboración soñada, con quién quisieras compartir. Yo decía: Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra. El universo me oyó y me dio este gran privilegio”, dijo Fonseca en una entrevista virtual con La Nación.

En la pieza lo que reina es el romanticismo. La letra habla sobre un hombre que promete dar lo mejor de sí para el amor de su vida.

Las voces de Fonseca y Guerra se conjugan muy bien con instrumentos como el acordeón, La producción muestra ese saborcito colombiano y también la influencia que Guerra ha tenido en la carrera de su colega.

“Ahí se puede ver que está en la música porque no fue algo planeado, simplemente Juan Luis me ha influenciado tanto que se percibe desde que entra su voz”, explicó.

Fonseca y Juan Luis Guerra juntos en una canción

El video muestra a los dos artistas en sus respectivas sesiones de grabación. Aunque fueron en distintas ciudades y momentos, ellos quisieron llevarle al público una muestra de cómo se viven las emociones en el estudio.

Para Fonseca, parte de lo más valioso de este audiovisual es compartir con sus seguidores ese momento íntimo que viven como artistas. Otro de los anhelos de Fonseca es poder interpretar Si tú me quieres en vivo con Guerra; anhela estar en un concierto (de él o de su colega) y compartir el escenario.

Aunque físicamente no grabaron juntos, Fonseca y Juan Luis Guerra con sus talentos hicieron que la canción se sintiera con mucha cercanía. (Cortesía Sony Music)

Si tú me quieres es el primer sencillo del próximo disco de Fonseca (el décimo de su carrera), que tendrá sonidos muy representativos de su Colombia natal. Esta canción, como punta de lanza, marca el camino de los géneros y mensajes que tendrá la nueva producción.

“Quiero que este álbum sepa a lo que sabe Si tú me quieres. A pocos días de haber lanzado la canción se ha convertido en algo especial”, concluyó el artista.

En concierto

Juan Luis Guerra volverá a cantar en Costa Rica este 2023. El dominicano presentará su tour internacional Entre mar y palmeras el 10 de junio en el Estadio Nacional.

Las entradas para este espectáculo están a la venta en el sitio www.eticket.com.