Kinsella siempre ha sido tal vez demasiado relajado, así que nunca le interesaron las formalidades detrás de estar en una cochera ensayando piezas propias. Posiblemente, su intento más organizado de integrar una banda anteriormente fue The One Up Downstairs, donde se juntó con Steve Lamos (futuro baterista de American Football) y otros dos músicos de turno. Allí grabó algunas piezas que gravitaron en algunos círculos alternativos, pero el proyecto no carburó.