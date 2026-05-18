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Museos en Costa Rica celebran su día con talleres y cursos gratis

El Día Internacional de los Museos se lleva a cabo este lunes 18 de mayo con el fin de ‘unir un mundo dividido’

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Por Fiorella Montoya
Museo de Numismática
El Museo de Numismática ubicado en los bajos de la Plaza de la Cultura es parte de los Museos del Banco Central de Costa Rica. (Marvin Caravaca)







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Día Internacional de los Museos
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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