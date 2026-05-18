Museos en Costa Rica celebran su día con talleres y cursos gratis

El Museo de Numismática ubicado en los bajos de la Plaza de la Cultura es parte de los Museos del Banco Central de Costa Rica.

La celebración del Día Internacional de los Museos en Costa Rica se extiende más allá de su día oficial, el 18 de mayo. Esa fecha fue declarada desde 1977 con el fin de concientizar sobre la importancia del intercambio cultural, cooperación, paz y entendimiento mutuo entre regiones.

Según el Consejo Internacional de Museos, durante el año 2025 más de 37.000 museos participaron del evento en unos 158 países y territorios. Este nuevo año, la celebración busca realizarse bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido.

Costa Rica no se queda atrás; es por ello que el Museo del Banco Central de Costa Rica (MBCCR) y el Museo del Jade anunciaron diversas actividades.

Museos del Banco Central de Costa Rica (MBCCR)

La programación de estos museos busca acercar al público a temas como arqueología, numismática y artes visuales. Además, se ofrecerá un curso especializado sobre la evolución del retrato.

Taller gratuito: ¡Con mucho Swing!: El 26 de mayo, a las 6 p. m. En el mes de celebración del Swing Criollo se compartirán detalles sobre su origen y algunos de sus principales pasos de la Comisión Nacional de Swing y Bolero Criollos. Reserve aquí.

El 26 de mayo, a las 6 p. m. En el mes de celebración del Swing Criollo se compartirán detalles sobre su origen y algunos de sus principales pasos de la Comisión Nacional de Swing y Bolero Criollos. Reserve aquí. Conferencia: 200 años de historia de los billetes en Costa Rica (1821-2026): Estará a cargo de José Carranza Astúa, investigador numismático. El 30 de mayo a las 10 a. m. Reserve aquí.

Comité Nacional del Consejo Internacional de Museos

18 de mayo – Conversatorio: Museos uniendo un mundo dividido: el vínculo entre el archivo y el espacio de exhibición , en el Edificio Patrimonial La Alhambra, 7 p. m. Espacio de reflexión sobre la relación entre archivo, memoria y exhibición en contextos contemporáneos.

en el Edificio Patrimonial La Alhambra, 7 p. m. Espacio de reflexión sobre la relación entre archivo, memoria y exhibición en contextos contemporáneos. 19 de mayo – Taller en comunidad (Museo de Jade): Actividad presencial orientada a fortalecer el trabajo colaborativo y la participación comunitaria en torno al patrimonio.

Actividad presencial orientada a fortalecer el trabajo colaborativo y la participación comunitaria en torno al patrimonio. 26 de mayo – Lanzamiento de manuales sobre gobernanza cultural y marina: En el Auditorio de la Escuela Casa del Artista (ECA), 2 p. m. Presentación de dos publicaciones que abordan la gestión participativa del patrimonio y el acceso a la información en el golfo de Nicoya.

En el Auditorio de la Escuela Casa del Artista (ECA), 2 p. m. Presentación de dos publicaciones que abordan la gestión participativa del patrimonio y el acceso a la información en el golfo de Nicoya. 28 de mayo – Conversatorio virtual: Música en el Museo y Amigos del Museo Nacional de Costa Rica (Chicasquil): Chicasquil es un espacio de ICOM CR que inaugura una nueva plataforma de intercambio profesional para visibilizar proyectos museales y fomentar el diálogo entre profesionales del sector.

El proceso de inscripción ya está abierto mediante el teléfono 2287-6000, en las extensiones 2051 y 3206.