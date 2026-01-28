Murió una de las voces emblemáticas de ‘Dragon ball Z’

Kōzō Shioya, actor de doblaje en 'Dragon Ball' murió el 20 de enero, a los 70 años, por una hemorragia cerebral.

El mundo del anime se encuentra de luto tras la muerte del actor de doblaje japonés Kōzō Shioya, quien dio la voz original a Majin Buu en Dragon Ball Z. La noticia se dio a conocer durante la madrugada de este 28 de enero.

La agencia Aoni Production confirmó que el artista falleció el pasado 20 de enero, a los 70 años, a causa de una hemorragia cerebral. La empresa expresó su agradecimiento por el apoyo recibido a lo largo de la carrera del actor.

“El funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de la familia”, señaló la agencia en un breve comunicado. Además, pidió disculpas por la demora en informar sobre el fallecimiento.

Originario de la prefectura de Kagoshima, Shioya destacó por su versatilidad vocal. Su talento le permitió interpretar personajes cómicos, grotescos y heroicos. También participó en series como One Piece, Naruto y World Trigger, lo que consolidó su prestigio internacional.