Murió una de las voces emblemáticas de ‘Dragon ball Z’

El artista también participó en series como ‘One Piece’, ‘Naruto’ y ‘World Trigger’

Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Kōzō Shioya, actor de doblaje en 'Dragon Ball' murió el 20 de enero, a los 70 años, por una hemorragia cerebral.
Kōzō Shioya, actor de doblaje en 'Dragon Ball' murió el 20 de enero, a los 70 años, por una hemorragia cerebral. (Redes Comicbook/Redes Comicbook)







