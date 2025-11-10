Viva

Murió tras seis años en prisión por un crimen que no cometió: la lucha de una madre que exige justicia

La joven fue absuelta por falta de pruebas, pero su enfermedad ya estaba avanzada. Murió bajo custodia médica y su familia prepara una demanda

Por O Globo / Brasil / GDA
Estuvo presa seis años sin condena. Fue absuelta y murió dos meses después. Su familia denuncia abandono del sistema judicial y penitenciario.
Estuvo presa seis años sin condena. Fue absuelta y murió dos meses después. Su familia denuncia abandono del sistema judicial y penitenciario.







