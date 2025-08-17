Viva

Murió Terence Stamp, el legendario General Zod de ‘Superman’

En sus últimos años, actor actuó en filmes como ‘Big Eyes’, ‘El arte del ladrón’ y ‘Last Night in Soho’

Por Fiorella Montoya

Este domingo 17 de agosto se confirmó la muerte del actor inglés Terence Stamp, a los 87 años. El artista es recordado por su papel como el General Zod en las películas de Superman de los años ochenta, protagonizadas por Christopher Reeve.








Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

