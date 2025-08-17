Murió Terence Stamp, el legendario General Zod de ‘Superman’

Este domingo 17 de agosto se confirmó la muerte del actor inglés Terence Stamp, a los 87 años. El artista es recordado por su papel como el General Zod en las películas de Superman de los años ochenta, protagonizadas por Christopher Reeve.
Este domingo 17 de agosto se confirmó la muerte del actor inglés Terence Stamp, a los 87 años. El artista es recordado por su papel como el General Zod en las películas de Superman de los años ochenta, protagonizadas por Christopher Reeve.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.