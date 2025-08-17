Murió Terence Stamp, el legendario General Zod de ‘Superman’

Este domingo 17 de agosto se confirmó la muerte del actor inglés Terence Stamp , a los 87 años. El artista es recordado por su papel como el General Zod en las películas de Superman de los años ochenta, protagonizadas por Christopher Reeve.

La familia del intérprete informó la noticia en un comunicado enviado a la agencia Reuters, citado por la BBC. “Deja atrás una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo a la gente durante años”, señaló el texto.

La familia no precisó las causas del fallecimiento, aunque destacó su legado como intérprete y escritor.

Stamp nació en 1938 en Londres y pasó su infancia bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Logró estudiar interpretación gracias a una beca.

En 1992, Terence Stamp fue nominado al Óscar por la cinta 'Billy Budd', dirigida por Peter Ustinov. (VALERY HACHE/AFP)

Su primer gran papel fue en 1962 en Billy Budd, cinta dirigida por Peter Ustinov, por la que recibió una nominación al Óscar como actor secundario. Más adelante trabajó bajo la dirección de Federico Fellini y Pier Paolo Pasolini. Sin embargo, fue su interpretación del villano Zod en Superman (1978) y Superman II (1980) lo que lo convirtió en una figura reconocida en todo el mundo.

En la última etapa de su carrera participó en películas de directores de renombre. En Big Eyes (2014), de Tim Burton, interpretó a un crítico de arte que cuestionaba la obra de Margaret Keane. Un año antes actuó en El arte del ladrón, como un esteta y ladrón convertido en informante.

Sus últimos trabajos fueron un cameo en Last Night in Soho (2021), de Edgar Wright, y una participación en la serie His Dark Materials.