Murió Ryan De Nino, estrella de ‘Casados a primera vista’

Ryan De Nino, conocido por su participación en el programa estadounidense Casados a primera vista (Married at First Sight), murió a los 40 años, según informó TMZ este viernes 14 de agosto.

Un familiar confirmó al medio Page Six que el fallecimiento ocurrió “repentinamente” a principios de esta semana, en Nueva Jersey, Estados Unidos. La familia decidió no revelar detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte.

La hermana del también empresario, Melissa De Nino, publicó un mensaje de despedida en Facebook acompañado de fotografías de la infancia de ambos. En su homenaje lo describió como una persona “muy divertido e ingenioso” y destacó la lealtad que mantenía hacia las personas que amaba.

“Tenía un corazón enorme, siempre. No puedo explicar lo que significa perder a un hermano”, escribió Melissa. Agregó que se trataba de alguien que había estado presente desde el comienzo de su vida y con quien compartía los mismos recuerdos.

“La vida tal como la conozco nunca volverá a ser la misma”, añadió.

Caso singular

De Nino participó en la segunda temporada de Casados a primera vista, emitida en 2014. El programa reúne a personas que aceptan casarse con desconocidos seleccionados por un grupo de expertos y permite que las relaciones sean documentadas por las cámaras.

En el caso de De Nino, su pareja fue Jessica Castro. Ambos contrajeron matrimonio frente a las cámaras y, al finalizar el período de prueba establecido por el programa, decidieron continuar juntos.

Sin embargo, la relación terminó poco después de la emisión de la temporada. La pareja se separó en 2015 y posteriormente se divorció.

Ese mismo año, Castro solicitó una orden de restricción contra De Nino. Según informó entonces ABC News, el participante había compartido en redes sociales una imagen parcial del documento y expresó su molestia por la medida.

El abogado de Castro declaró en aquel momento que De Nino presuntamente había realizado amenazas contra ella y miembros de su familia. La prioridad, señaló el representante legal, era proteger la seguridad y el bienestar de Castro.

La productora del programa, Kinetic Content, emitió entonces un comunicado en el que aseguró que había ofrecido recursos de apoyo y acompañamiento a ambos después de su participación en el reality.

Tras su separación, Castro comenzó otra relación y actualmente es madre de un hijo, Sergio Jr., nacido en 2021.