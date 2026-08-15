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Murió Ryan De Nino, estrella de ‘Casados a primera vista’

De Nino conoció y se casó con Jessica Castro frente a las cámaras del show, aunque la relación finalmente terminó en divorcio

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Por Jorge Arturo Mora
Ryan De Nino participó en la producción 'Casados a primera vista'.
Ryan De Nino participó en la producción 'Casados a primera vista'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Jessica CastroRyan De Ninomuerte de Ryan De NinoCasados a primera vista
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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