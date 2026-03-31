Murió reconocido músico que marcó el rock de los 70’s y 80’s

Christopher North, destacado teclista estadounidense y fundador de la agrupación de rock Ambrosia, murió a los 75 años, según confirmó la banda este lunes 30 de marzo. North dejó una huella imborrable en la industria musical gracias a su técnica, pasión escénica y arreglos en éxitos globales de la radio.

La agrupación recordó la fuerza escénica del teclista y su conexión con el público. “Siempre recordaremos a ‘Northwind’ por su presencia apasionada e intensa”, señaló la banda en su publicación.

North enfrentó complicaciones de salud en los últimos años. Superó un cáncer de garganta y sufrió un accidente cuando un vehículo lo atropelló mientras caminaba. La causa de su muerte no trascendió.

El teclista fundó Ambrosia en 1970, junto a David Pack, Joe Puerta y Burleigh Drummond. Se apartó del grupo en 1977 y luego regresó para participar en varios de sus temas más recordados.

Entre sus aportes destacan piezas como Biggest Part of Me y You’re the Only Woman (You & I). Sus arreglos ayudaron a posicionar a la banda en la radio y consolidaron su identidad sonora en una época clave del rock.

Ambrosia describió su obra como una combinación de técnica y emoción. La banda afirmó que sus composiciones crearon “paisajes sonoros” que perduran y lo calificó como un artista único, cercano a sus compañeros y seguidores.