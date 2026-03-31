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Murió reconocido músico que marcó el rock de los 70’s y 80’s

El hombre, de 75 años, había superado un cáncer de garganta y un fuerte accidente de tránsito

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Por Fiorella Montoya
Christopher North, teclista fundador de Ambrosia, murió a los 75 años.
Christopher North, teclista fundador de Ambrosia, murió a los 75 años. (Facebook: Ambrosía/Facebook: Ambrosía)







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Christopher North
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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