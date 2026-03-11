Murió reconocido cantante en trágico accidente de tránsito mientras conducía en motocicleta

Zalek, fallecido en trágico accidente de tránsito, era un reconocido cantante urbano de 30 años.

El cantante colombiano Zalek falleció en un trágico accidente de tránsito en las calles de Medellín, Colombia, cuando iba a bordo de una motocicleta. El deceso del artista, que enluta a Colombia, ocurrió este martes 10 de marzo.

Las autoridades locales aún trabajan en el peritaje para determinar las causas exactas del siniestro en el que murió el cantante, de 30 años.

La confirmación oficial llegó a través de su mánager, Alejandro Hernández, y la oficina de prensa de Gus Rincón, quienes compartieron mensajes cargados de dolor por la partida de un artista que, según ellos, “tenía un futuro brillante por delante”.

“Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere", expresó su equipo de trabajo en un emotivo comunicado publicado en redes sociales.

El mánager del artista, Alejandro Hernández, también dedicó unas palabras que reflejan la calidez humana de Zalek: “Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz".

¿Quién fue Zalek, cantante colombiano que falleció en accidente de tránsito?

'Ay, amor' fue el mayor éxito de Zalek. (Captura de video)

Zalek, cuyo nombre comenzaba a sonar con fuerza en las plataformas digitales, se había ganado un espacio en el competido mundo del reguetón y la música urbana gracias a su versatilidad.

Canciones como Party coquette, que supera los 2.8 millones de reproducciones en Spotify, y Ay, amor, con más de 1.2 millones, son prueba del impacto que estaba logrando entre la juventud. Además, esta última ya sumaba 10 millones de visitas en YouTube.

En una de sus últimas entrevistas con medios colombianos, el barranquillero había expresado su admiración por figuras como Maluma y Carín León, destacando que la clave del éxito radicaba en la identidad:

“Creo que tiene que ser la autenticidad, esas ganas, eso se ve. Los colombianos tenemos mucho que dar... Maluma y Carín han sido esos pilares para que nosotros, como artistas, podamos seguir”, afirmó en su momento.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de Medellín den a conocer las causas del siniestro. Mientras tanto, sus familiares y seguidores están de luto.