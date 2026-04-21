Murió reconocido actor mexicano de ‘El Chavo del 8′ y ‘La rosa de Guadalupe’

El reconocido actor mexicano Ricardo de Pascual murió este martes 21 de abril, a los 85 años, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en sus redes sociales.
El reconocido actor mexicano Ricardo de Pascual murió este martes 21 de abril, a los 85 años, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en sus redes sociales.
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