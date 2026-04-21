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Murió reconocido actor mexicano de ‘El Chavo del 8′ y ‘La rosa de Guadalupe’

El artista participó en múltiples series y telenovelas durante más de 60 años de carrera

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Por Fiorella Montoya

El reconocido actor mexicano Ricardo de Pascual murió este martes 21 de abril, a los 85 años, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en sus redes sociales.








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Ricardo de PascualEl Chavo del 8
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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