Murió reconocido actor mexicano de ‘El Chavo del 8′ y ‘La rosa de Guadalupe’

El reconocido actor mexicano Ricardo de Pascual murió este martes 21 de abril, a los 85 años, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en sus redes sociales.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio Ricardo de Pascual”, se escribió desde el perfil de Instagram de la ANDI.

También agregaron que De Pascual era un “actor mexicano con amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribieron.

Pascual tuvo una extensa carrera de 67 años en diversas series y películas. Parte de sus apariciones más recordadas fueron en El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Además, su rostro es recordado por haber participado en diferentes telenovelas como Locura y Camaleones y El privilegio de amar.

Aún se desconocen las causas de su muerte, pero se sabe que el actor padecía de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,que lo hacía depender de un tanque de oxígeno.