Viva

Murió reconocido actor del cine de terror

El hombre participó en películas como ‘Campamento sangriento’, ‘Terror Tales’ y ‘Lake of Shadows’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El reconocido actor estadounidense Jonathan Tiersten, mejor conocido por sus apariciones en clásicos de terror de los años 80, murió a los 60 años; así lo dieron a conocer medios como TMZ y The Sun.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jonathan Tiersten
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.