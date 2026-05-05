Murió reconocido actor del cine de terror

El reconocido actor estadounidense Jonathan Tiersten, mejor conocido por sus apariciones en clásicos de terror de los años 80, murió a los 60 años; así lo dieron a conocer medios como TMZ y The Sun.

Tiersten falleció la semana pasada en su casa de Nueva Jersey, según dio a conocer su hermana William a los diversos medios de comunicación. Actuamente, las autoridades se encuentran investigando las causas de su muerte.

En 1983, Jonathan consiguió su primer papel cinematográfico, el más importante de su carrera como actor interpretando a Ricky Thomas en Campamento sangriento. También apareció en dos de las cuatro secuelas: Return to Sleepaway Camp y Sleepaway Camp IV: The Survivor.

Su vida estuvo de cerca con varias apariciones en películas de terror, entre ellas Terror Tales, Lake of Shadows, Last American Horror Show: Volume II y Time’s Up, entre otras. Además, por su papel del asesino en serie John Dosey en la película de terror The Perfect House, recibió el premio al mejor actor de reparto en el Festival de Cine Macabre Faire.