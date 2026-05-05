Murió reconocido actor del cine de terror

El reconocido actor estadounidense Jonathan Tiersten, mejor conocido por sus apariciones en clásicos de terror de los años 80, murió a los 60 años; así lo dieron a conocer medios como TMZ y The Sun.
El reconocido actor estadounidense Jonathan Tiersten, mejor conocido por sus apariciones en clásicos de terror de los años 80, murió a los 60 años; así lo dieron a conocer medios como TMZ y The Sun.
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