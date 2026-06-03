Murió reconocida figura de reality de Discovery Channel

Duane Ollinger, protagonista del reality Mystery at Blind Frog Ranch, de Discovery Channel, falleció a los 68 años tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), informó TMZ.

El empresario petrolero de Texas se convirtió en una de las figuras más populares del programa, estrenado en 2021, donde compartía pantalla con su hijo Chad mientras buscaban un legendario tesoro de oro azteca, el cual creían oculto bajo su extensa propiedad en Utah.

Según la biografía de Discovery Channel citada por Page Six, Ollinger amasó una fortuna como contratista petrolero de alto riesgo y destinó parte de esos recursos a la exploración minera en las montañas Utah.

Convencido de que un valioso tesoro se encontraba enterrado en su rancho Blind Frog, desafió durante años las advertencias de quienes aseguraban que el lugar estaba maldito.

El rancho ganó notoriedad por su complejo sistema de cuevas subterráneas, las historias locales sobre una supuesta maldición y la incansable búsqueda de Ollinger. Debido a su enfermedad, el liderazgo de la expedición pasó a manos de Josh Feldman al inicio de la sexta temporada del programa, estrenada recientemente.