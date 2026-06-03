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Murió reconocida figura de reality de Discovery Channel

El hombre tenía 68 años y luchó contra la esclerosis lateral amiotrófica

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Por Fiorella Montoya
Duane Ollinger salía en el programa 'Mystery at Blind Frog Ranch'.
Duane Ollinger salía en el programa 'Mystery at Blind Frog Ranch'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Discovery ChannelDuane Ollinger
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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