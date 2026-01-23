Viva

Murió bajista de Scorpions luego de fuerte lucha contra el cáncer

Francis Buchholz, bajista histórico de la banda Scorpions, falleció este 23 de enero

Por Fiorella Montoya
El músico alemán Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions entre 1973 y 1992, falleció a los 71 años.
El músico alemán Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions entre 1973 y 1992, falleció a los 71 años.







