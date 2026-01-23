Murió bajista de Scorpions luego de fuerte lucha contra el cáncer

El músico alemán Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions entre 1973 y 1992, falleció a los 71 años.

El músico alemán Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions, falleció a los 71 años tras una batalla privada contra el cáncer. La noticia se conoció en la mañana de este 23 de enero, luego de que su familia la confirmara mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Buchholz fue una de las figuras clave en la etapa más exitosa de la banda de rock, agrupación a la que perteneció entre 1973 y 1992. Su trabajo quedó ligado a algunos de los discos más influyentes del hard rock europeo y a giras que consolidaron el reconocimiento mundial de la banda.

En el mensaje publicado por su esposa e hijos, la familia expresó el profundo dolor por la pérdida y señaló que el músico murió en paz y rodeado de amor.

“Nuestros corazones están destrozados. Durante toda su lucha contra el cáncer permanecimos a su lado afrontando cada desafío como una familia, exactamente del modo en que él nos enseñó“, escribieron en su Facebook.

También agradecieron el respaldo constante de los seguidores alrededor del mundo y destacaron el vínculo que Buchholz mantuvo con sus fans a lo largo de su carrera.

Francis Buchholz colaboró en álbumes como 'Lovedrive', 'Love at First Sting' y 'Crazy World'. (Facebook/Facebook)

Durante su paso por Scorpions, el bajista participó en álbumes emblemáticos como Fly to the Rainbow, Lovedrive, Love at First Sting y Crazy World. En esas producciones quedaron registrados temas convertidos en himnos del rock, entre ellos Rock You Like a Hurricane, Still Loving You y Wind of Change. También formó parte de grabaciones en vivo consideradas históricas, como Tokyo Tapes y World Wide Live.

Antes de integrarse a Scorpions, Buchholz formó la banda Dawn Road junto a Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning. Ese proyecto se fusionó con Scorpions en 1973 junto a Klaus Meine y Rudolf Schenker, lo que marcó el inicio de una etapa dorada para el grupo.

Tras su salida de Scorpions en 1992, el músico continuó su carrera. En 2008 retomó su actividad discográfica con Dreamtide y más adelante se unió a Michael Schenker’s Temple Of Rock, con quienes realizó giras internacionales. Entre 2016 y 2017, publicó dos álbumes con el proyecto Phantom 5.