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Murió reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano

La intérprete es recordada por el aclamado programa ‘Mujer, casos de la vida real’

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Por Fiorella Montoya
Luto, lazo negro, actor - La Nación
Linda Porto tuvo una extensa carrera. (Elaborada por LN)







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Mujer, casos de la vida realLinda Porto
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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