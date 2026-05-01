Murió reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano

Linda Porto, reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano, falleció a los 94 años tras una trayectoria de casi seis décadas frente a las cámaras. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el deceso de la artista.

Herminia Guitrón y Porto, mejor conocida como Linda Porto, fue una socia activa de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), entidad que también lamentó profundamente su partida a través de un comunicado oficial.

“Nuestras sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, escribió la organización. La labor gremial de Linda Porto fue tan constante como su presencia en los sets de grabación.

A lo largo de su carrera, destacó por su participación en producciones emblemáticas de la cinematografía azteca. Entre sus trabajos más recordados se encuentran las películas Cada quien su vida y El proceso de las señoritas Vivanco, donde compartió escena con grandes figuras de la industria, consolidando su estatus como una intérprete versátil y respetada.

Su presencia también fue fundamental en la pantalla chica. Porto apareció en diversos episodios del aclamado programa Mujer, casos de la vida real, espacio conducido por Silvia Pinal. Su última aparición en pantalla se registró en 1997, precisamente dentro de dicha emisión televisiva.