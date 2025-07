Murió reconocida actriz de K-dramas, a los 43 años

La actriz surcoreana Lee Seo Yi murió el 20 de junio a los 43 años, pero la noticia se dio a conocer hasta este martes. Su representante confirmó el deceso mediante un comunicado oficial, sin brindar detalles sobre las causas de la muerte.

En redes sociales, seguidores y colegas expresaron su pesar y homenajearon su trayectoria.

Lee Seo Yi alcanzó notoriedad por su papel en la serie Cheongdam-dong Scandal y por su más reciente proyecto televisivo, The Divorce Insurance. Inició su carrera en 2013 con el drama histórico Hur Jun, The Original Story, transmitido por la cadena MBC.

En televisión, también participó en producciones populares como Reply 1994, Weightlifting Fairy Kim Bok-joo, Doctor Romantic y Prison Playbook, donde mostró su versatilidad como actriz.

En el cine, formó parte de los elencos de Killing Romance (2023), How to Live in This World (2019), The King (2017), The Royal Tailor (2014) y Scarlet Innocence (2014), entre otras producciones coreanas de gran reconocimiento.