Murió querida figura de la radio de Costa Rica y madre de Miss que hizo historia en Japón

La radio costarricense está de luto por la muerte de una histórica figura, quien falleció este 26 de octubre a los 82 años. Así lo confirmó su familia a través de las redes sociales.

Se trata de Flora Herrera Troyo, quien fue locutora y gerente general de Radio Alajuela. Ella, además, era la madre de Gidget Sandoval, modelo que hizo historia en 1983 al coronarse en Japón como Miss International (única tica, junto a Lorna Chaves, en lograr este hito).

“Sus hijos Gidget, Roger y Priscilla, con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de Flora María Herrera Troyo. Voló al cielo a los brazos del Señor. Que Dios siempre te tenga en su gloria”, comunicó la familia en una nota luctuosa.

Doña Flora Herrera fue gerente general de la ya extinta Radio Alajuela, que se transmitía por la 98.3 f. m. (Facebook)

Doña Flora era hija de Rubén Herrera y Flora Troyo, pioneros de la radiofonía en la ciudad alajuelense y dueños de la reconocida emisora local, que cerró en 2001, tras vender sus acciones.

Antes de su cierre, Flora Herrera estuvo al frente del grupo radial durante al menos dos décadas, como predecesora del puesto que originalmente ocupó su padre.

De momento, los familiares de la radiofonista no han dado mayor información sobre las honras fúnebres, ni la causa de su deceso.

Flora Herrera, quien fue gerente general de Radio Alajuela, tenía 82 años. (Facebook)

-Noticia en desarrollo