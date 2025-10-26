Murió querida figura de la radio de Costa Rica y madre de Miss que hizo historia en Japón

La radio costarricense está de luto por la muerte de una histórica figura, quien falleció este 26 de octubre a los 82 años. Así lo confirmó su familia a través de las redes sociales.
La radio costarricense está de luto por la muerte de una histórica figura, quien falleció este 26 de octubre a los 82 años. Así lo confirmó su familia a través de las redes sociales.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.