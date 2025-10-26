Viva

Murió querida figura de la radio de Costa Rica y madre de Miss que hizo historia en Japón

La histórica locutora y quien fungió como gerente general de Radio Alajuela, falleció este 26 de octubre, a los 82 años

Por Juan Pablo Sanabria

La radio costarricense está de luto por la muerte de una histórica figura, quien falleció este 26 de octubre a los 82 años. Así lo confirmó su familia a través de las redes sociales.








Flora Herrera TroyoRadio AlajuelaGidget Sandoval
Juan Pablo Sanabria

