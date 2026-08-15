Viva

Murió Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025, el día en que cumpliría 26 años

Además de su participación en concursos de belleza, Juficha desarrolló actividades relacionadas con la defensa del medio ambiente.

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora
Muere Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025, el día en que cumpliría 26 años
La joven había alcanzado notoriedad en Indonesia tras su participación en Miss Grand Indonesia 2025, donde consiguió convertirse en una de las finalistas, (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Grand Indonesia 2025Putri Andriani JufichaMiss Earth Indonesia 2025
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.