Murió participante del reality ‘Kilos mortales’, a los 30 años: su historia impacta de nuevo

Dolly Martínez, del programa ‘Kilos mortales’, falleció a los 30 años. Su paso por el reality evidenció su lucha contra la obesidad.

La participante del reality estadounidense Kilos mortales, Dolly Martínez, murió a los 30 años el sábado 11 de abril. La noticia salió a la luz el domingo 12 de abril. La confirmación se dio mediante una publicación en redes sociales de su hermana, Lindsey Cooper.

Martínez formó parte de la temporada 10 del programa, emitida en 2021. En ese momento, registraba un peso de 269 kg. Enfrentaba problemas de salud como insuficiencia cardíaca y dificultades respiratorias.

Durante su paso por el espacio televisivo, logró bajar 18 kg. Sin embargo, abandonó el proceso tras no recibir aprobación para una cirugía bariátrica.

La vida de la participante también estuvo marcada por conflictos familiares. Mantenía una relación compleja con su madre. Esa situación derivó en la pérdida de la custodia de su hija.

Su hermana informó sobre el fallecimiento mediante un mensaje en el que destacó que Dolly tenía una personalidad radiante. Señaló que transmitía alegría y cercanía a quienes la rodeaban. Además, indicó que su recuerdo permanecerá entre sus seres queridos. También expresó consuelo al considerar que ahora está reunida con su padre.

Un día antes del fallecimiento, Lindsey Cooper solicitó oraciones por la salud de su hermana. La petición surgió luego de una hospitalización por el agravamiento de sus padecimientos.

La muerte de Dolly Martínez se suma a otros casos de exparticipantes del programa. Entre ellos figuran Gina Krasley, quien murió a los 30 años en 2021; Larry Myers Jr., fallecido a los 48 años en 2023; Latonya Pottain, quien murió a los 40 años en 2025; y Pauline Potter, fallecida a los 62 años en 2025.

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