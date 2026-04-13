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Murió participante del reality ‘Kilos mortales’, a los 30 años: su historia impacta de nuevo

La exfigura del reality enfrentó graves problemas de salud y conflictos familiares que impactaron su vida dentro y fuera de la pantalla

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Por O Globo / Brasil / GDA
Dolly Martínez, del programa ‘Kilos mortales’, falleció a los 30 años. Su paso por el reality evidenció su lucha contra la obesidad.
Dolly Martínez, del programa ‘Kilos mortales’, falleció a los 30 años. Su paso por el reality evidenció su lucha contra la obesidad. ( Discovery Home & Health/Captura)







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