Murió Loretta Swit, actriz de la serie ‘M.A.S.H’, a los 87 años

Loretta Swit, actriz reconocida por interpretar a la mayor Margaret “Hot Lips” Houlihan en la serie de televisión M.A.S.H., murió este viernes 30 de mayo a los 87 años, en Nueva York. Su representante, Harlan Boll, confirmó que el deceso ocurrió pasado el mediodía, en la casa donde residía la actriz, por causas naturales.

Swit nació como Loretta Jane Szwed en Passaic, Nueva Jersey. Sus padres, inmigrantes polacos, desaprobaban sus inclinaciones artísticas e intentaron disuadirla de seguir una carrera en el espectáculo. Sin embargo, se inscribió en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y estudió actuación con Gene Frankel en Manhattan.

Dueña de una gracia y una belleza que rápidamente atrajeron al público, su papel en M.A.S.H. se convirtió en el más recordado de su carrera. Gracias a su desempeño, fue nominada al premio Emmy todos los años entre 1974 y 1983. Ganó la estatuilla en dos ocasiones: en 1980 y 1982.

Loretta Swit murió a los 87 años en su casa de Nueva York, por causas naturales, según confirmó su representante. (ANGELA WEISS/AFP)

M.A.S.H. se emitió durante 11 años. A medida que la serie dejó de ser una sátira burlesca y se transformó en una comedia dramática, el personaje de Margaret Houlihan creció notablemente, pues logró adaptarse a las exigencias del guion.

Al inicio, Houlihan era una villana caricaturesca, aliada del insensato Frank Burns. Desde la cuarta temporada, su personaje adquirió profundidad.

Uno de los episodios que reflejaron este cambio fue Bug Out, de la quinta temporada. En esa entrega, la mayoría del personal médico fue evacuado y solo permanecieron Hawkeye, Margaret y Radar para cuidar a un paciente que no podía moverse. A partir de ese momento, el público comenzó a valorar a Margaret como profesional y como ser humano.

Al recordar la evolución de su personaje, Swit explicó: “Ciertas cosas tenían que seguir igual. Tenía que seguir siendo una de las antagonistas porque esa era la estructura de la serie. En la segunda temporada, vimos por primera vez que no estaba contenta con Frank y quería más de su vida".

"Luego, alrededor del tercer o cuarto año, en un episodio llamado Las enfermeras, Hot Lips les dio un discurso a sus compañeras diciéndoles lo sola que se sentía porque estaba al mando, y así era la vida, así que no podía tener amigos. Su matrimonio y su divorcio la cambiaron. Su romance con Hawkeye en Camaradas de armas cambió a ambos personajes, de modo que nunca volvieron a ser rivales”, finalizó.

Swit fue una de las dos únicas personas del elenco (junto con Alan Alda como Hawkeye Pierce) que aparecieron tanto en el episodio piloto como en el final de la serie. Antes de M.A.S.H., participó en varios ciclos televisivos como Mannix, Misión imposible, La ley del revólver, Hawaii 5-0, Bonanza, Ironside y Petrocelli.

Después del programa protagonizó numerosas películas para televisión y participó en series populares como El crucero del amor y La reportera del crimen. Su última aparición fue en un episodio de Diagnosis Murder, en 1998.

Ganó dos premios Emmy por su papel en M.A.S.H. y fue una de las pocas actrices en aparecer en el primer y último episodio.

Debutó en cine en la comedia Stand Up and Be Counted (1972), protagonizada por Jacqueline Bisset. También actuó en la comedia de acción Dos contra todos (1974), dirigida por Richard Rush y coprotagonizada por Alan Arkin y James Caan. En 1975 participó en Carrera contra el diablo, una película de persecución vehicular encabezada por Peter Fonda.

En 1985, luego del éxito de M.A.S.H., protagonizó la comedia Beer junto a Rip Torn. En 1996 actuó en Forest Warrior, un filme de Chuck Norris. Su última participación cinematográfica fue en la comedia Beach Movie, en 1998.

También brilló en los escenarios, tanto en comedias como en dramas. Dedicó gran parte de su vida al activismo por el bienestar animal. Integró las juntas directivas de Actors and Others for Animals y The Wildlife Waystation. Fue portavoz de The Humane Society. En 2016, fundó la organización sin fines de lucro SwitHeart Animal Alliance, dedicada a erradicar la crueldad hacia los animales.

Swit se casó con el actor Dennis Holahan en 1983. Se divorciaron en 1995. Fue madre de dos hijos, Belle y Nicholas.