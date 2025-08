Murió leyenda de la música y Broadway: ‘Falleció pacíficamente mientras dormía’

Jane Morgan, leyenda de la música pop de los 50 y 60 y estrella de los musicales de Broadway, falleció este 4 de agosto, a los 101 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado publicado en el sitio web Deadline.

De acuerdo con el documento, la icónica artista murió por causas naturales en su casa, ubicada en Naples de Florida, Estados Unidos mientras dormía.

“Nuestra querida Jane falleció pacíficamente mientras dormía”, expresaron los parientes de la artista.

Nacida como Florence Catherine Currier el 3 de mayo de 1924 en Newton, Massachusetts, Morgan era hija de músicos y la menor de cinco hermanos. Desde joven comenzó su trayectoria artística actuando en teatros locales. Estudió ópera en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, donde el maestro Art Mooney le recomendó adoptar el nombre artístico Jane Morgan.

Su carrera profesional despegó en Europa, cuando fue descubierta por Bernard Hilda y se convirtió en una sensación en los clubes nocturnos de París. De regreso a Estados Unidos, firmó con el sello Kapp Records y lanzó su álbum debut, The American Girl From Paris, en 1956.

Al año siguiente llegó su mayor éxito: la canción Fascination, grabada junto a la banda The Troubadors, que alcanzó el puesto 7 en las listas de Billboard y formó parte de la banda sonora de la película Love in the Afternoon, protagonizada por Audrey Hepburn.

Jane Morgan recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2011. (AFP)

Otros éxitos de su discografía incluyen The Day the Rains Came, With Open Arms, To Love and Be Loved y Blue Hawaii. Al mismo tiempo, Jane Morgan brilló en los escenarios de Broadway con producciones como Mame, Kiss Me Kate, Gentlemen Prefer Blondes y The King and I.

Su presencia también fue constante en la televisión estadounidense. Se presentó más de 50 veces en el programa The Ed Sullivan Show y cantó en ceremonias como los premios Oscar. También actuó para varios líderes políticos, entre ellos el presidente francés Charles de Gaulle y los mandatarios estadounidenses John F. Kennedy, Nixon, Ford, Carter y George H. W. Bush.

En 2011 fue homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y emocionó al público interpretando Fascination durante la ceremonia.

“Lo había esperado durante mucho tiempo. Ahora llegó. Estoy muy, muy agradecida”, dijo en aquella ocasión.

Jane Morgan se casó dos veces. En 1965 contrajo matrimonio con el empresario Jerry Weintraub, quien manejó las carreras de figuras como Elvis Presley y produjo películas exitosas como Karate Kid y La gran estafa (Ocean’s Eleven).

Juntos adoptaron a tres hijas y también criaron a Michael, hijo de Weintraub de una relación anterior. La pareja se separó en los años 80, pero nunca se divorció. Weintraub falleció en 2015, a los 77 años.