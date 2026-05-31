Murió la hermana de una de las actrices más destacadas de Hollywood: ‘Fue mi primera amiga y confidente’

La actriz norteamericana Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, murió este sábado 30 de mayo a los 69 años. Portales estadounidenses como Variety informaron que hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

En redes sociales, Jamie Lee escribió: “Un cálido abrazo a mi hermana mayor. Falleció esta mañana en su casa, rodeada de naturaleza, en paz. Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Era una experta en cartas coleccionables, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las tiendas de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, y era una ferviente patriota estadounidense”.

Hija de una familia de artistas, a Kelly se le vio desde muy pequeña en pantalla. Nacida en Santa Mónica en 1956, debutó en la película de acción y aventuras Los vikingos (1958), protagonizada por sus padres Tony Curtis y Janet Leigh.

Hasta fines del siglo pasado se la vio en diferentes producciones. Apareció junto a su hermana en la comedia de 1983 Trading Places y también trabajó como asistente en la producción de títulos como Freaky Friday (2003), Christmas with the Kranks (2004) y You Again (2010).

En cuanto a televisión, uno de sus trabajos más relevantes fue cuando interpretó a la teniente Carolyn Plummer en la primera temporada de la serie de acción The Sentinel. También tuvo papeles en series como Star Trek: Deep Space Nine, The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings, LateLine y Judging Amy.

Su labor más reciente fue como directora de dos documentales: Marby Jets Are Go (2018), que narra los altibajos de un equipo de atletismo de una escuela secundaria australiana, y Curling in Stanley (2019), que documenta el primer torneo de curling al aire libre Sawtooth Outdoor Bonspiel, celebrado en Stanley, Idaho.

“Será recordada por su amorosa generosidad, sus firmes opiniones, su infinita curiosidad, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna en Navidad, de ahí su apodo, Tía Galleta. Kelly siempre terminaba cualquier mensaje o despedida con una bendición húngara… Isten Veled”, añadió Jamie Lee en su publicación.

Los abuelos paternos de las hermanas Curtis eran inmigrantes judíos húngaros y dos de sus bisabuelos maternos eran daneses. El resto de la ascendencia de su madre es alemana y escocesa-irlandesa.

Kelly alternó su trabajo en la pantalla con otras actividades. En 1978 se graduó en Administración de Empresas en el Skidmore College de Saratoga Springs, Nueva York, y el 14 de setiembre de 1989 se casó con el dramaturgo y productor Scott Morfee. La pareja trabajaba entonces en la obra musical de Morfee, Shout and Twist, en la que ella, además de actuar, se desempeñaba como productora.