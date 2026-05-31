Viva

Murió la hermana de una de las actrices más destacadas de Hollywood: ‘Fue mi primera amiga y confidente’

La hermana de la reconocida intérprete, que también trabajó por años en la industria audiovisual, falleció a sus 69 años.

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Murió la actriz Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee
Jamie Lee Curtis escribió un sentido mensaje sobre la partida de su hermana Kelly. (AFP/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jamie Lee Curtis
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.