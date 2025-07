Murió Julian McMahon, actor de Doctor Doom en ‘Los Cuatro Fantásticos’, a los 56 años

Julian McMahon, reconocido por su papel como el villano Doctor Doom en las películas de Los Cuatro Fantásticos , murió el 2 de julio en Clearwater, Florida, a los 56 años. También fue recordado por sus actuaciones en series como Nip/Tuck, Charmed y FBI: Most Wanted.

Su esposa, Kelly McMahon, emitió un comunicado difundido por el medio Deadline el viernes 4 de julio: “Julian murió en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer. Amaba la vida, a su familia, a sus amigos, su trabajo y a sus fans".

“Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo durante este tiempo para que nuestra familia pueda vivir el duelo de forma privada”, escribió.

La mujer también solicitó respeto a los paparazzis para evitar situaciones incómodas.

Julian McMahon murió el 2 de julio en Clearwater, Florida, a los 56 años. (Instagram: Julian McMahon/Instagram: Julian McMahon)

McMahon debutó en telenovela australiana

Nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, Julian Dana William McMahon era hijo de Billy McMahon, primer ministro australiano entre 1971 y 1972, y de Sonia McMahon. Inició su carrera como modelo antes de debutar como actor en la telenovela australiana The Power, the Passion en 1989. Un año después, se unió al elenco de Home and Away, una de las ficciones más populares del país.

Durante la década de 1990, el actor se trasladó a Estados Unidos, donde participó en la telenovela Another World. Luego, se consolidó como rostro habitual de la televisión estadounidense con su papel en la serie de suspenso Profiler. Ganó gran notoriedad al interpretar al demoníaco Cole Turner en Charmed, uno de los personajes más recordados de la producción.

LEA MÁS: Marvel recluta a Ralph Ineson, actor de Harry Potter, para ‘Los 4 Fantásticos’

El reconocimiento internacional llegó con Nip/Tuck, donde dio vida al cirujano plástico Christian Troy durante seis temporadas. Su carisma y versatilidad lo llevaron también al cine. Interpretó al Doctor Victor Von Doom en Los Cuatro Fantásticos (2005) y en su secuela de 2007. En años recientes, regresó a la televisión como parte del elenco principal de FBI: Most Wanted, donde encarnó al agente Jess LaCroix hasta su salida en 2022.

Julian McMahon falleció tras luchar contra el cáncer. Instagram (Instagram/Instagram)

Colegas y fanáticos lloran muerte de Julian McMahon

La noticia de su fallecimiento generó gran repercusión en redes sociales. Colegas y fanáticos recordaron su legado artístico y lo despidieron con mensajes de afecto. Muchos también evocaron a su excompañera de elenco, Shannen Doherty, con quien compartió pantalla en Charmed y quien también murió de cáncer en 2024.

“Descansa en paz Julian McMahon y Shannen Doherty”; “Primero Shannen Doherty y ahora Julian McMahon, los dos eran muy jóvenes. Maldito cáncer”; “Julian McMahon, gracias por interpretar a Cole Turner como lo hiciste. Que descanses en paz, padre” y “Tengo el corazón roto por Julian McMahon. Christian Troy es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos y verlo como el Doctor Muerte fue la primera vez que me hizo enamorarme de un personaje” fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en la red social X (antes Twitter).