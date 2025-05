Murió influencer por cáncer cerebral que le hizo vivir ‘el peor año de su vida’; tenía solo 19 años

La influencer estadounidense Anna Grace Phelan falleció a los 19 años, víctima de un agresivo cáncer cerebral que le fue diagnosticado el año pasado en una etapa muy avanzada.

Así lo anunció la madre de la joven creadora de contenido, Nadine Phelan, mediante una publicación en redes sociales.

“Con gran tristeza anunciamos que nuestra hermosa hija, Anna Grace Phelan, regresó a casa para estar con su Señor y Salvador Jesucristo. Muchos de ustedes la han seguido en su difícil lucha contra el cáncer y han sido testigos de su poderoso testimonio de fe”, escribió.

Phelan documentó en sus redes sociales su lucha contra la difícil enfermedad, que según había revelado, era inoperable. El 31 de diciembre de 2024 hizo una fuerte publicación, en la que recapitulaba el año tan duro que le dejó su diagnóstico.

“Cáncer, estoy enojada de que hayas llegado a mi vida, y me entristece que me hayas robado estos años de adolescencia que dicen que son los mejores de la vida. Me enoja tener que aprender a sonreír a través del dolor”, redactó en un posteo con varias fotografías de su año.

“Me entristece tener que ser fuerte por todos los que me rodean, cuando lo único que quiero es derrumbarme y llorar. Me dejas con cicatrices y recuerdos que nunca desaparecerán del todo”, añadió.

No obstante, la influencer terminó su reflexión con esperanza y alentando a sus seguidores a afrontar los retos que les trajera el año nuevo.

“Este ha sido, por mucho, el año más difícil para mí y mi familia, pero tengo fe de que al entrar en el 2025, Dios tiene un plan. Incluso en mis momentos más bajos, sé que Dios tiene un propósito para mí y para mi vida. Aun en la oscuridad, mi meta es encontrar la luz”, afirmó.

En abril del año anterior, compartió alegre varias fotos del día de su fiesta de graduación de secundaria (“Senior prom”, como se conoce a este evento en Estados Unidos).

Luego de esto, su salud se deterioró con mucha más intensidad y en las publicaciones más recientes se le ve conectada a oxígeno y con su rostro considerablemente hinchado.

A Anna Grace Phelan la seguían más de 140.000 en su cuenta de TikTok.