Murió importante figura de la moda y de la casa Dior en un trágico accidente con su pareja

Mathilde Favier destacó en su carrera como encargada de las relaciones públicas de la casa de modas Dior.

El mundo de la moda y también del cine están de luto con el fallecimiento de dos importantes figuras internacionales. Medios confirmaron la muerte de Mathilde Favier, histórica directora de relaciones públicas de Dior, y su pareja, el productor cinematográfico Nicolas Altamayer, tras ser víctimas de un trágico accidente de tránsito.

Ambos viajaban juntos en su carro cuando fueron embestidos por un camión en la localidad de Deux-Sèvres, en Francia.

De acuerdo con El País, el vehículo en el que viajaba la pareja colisionó contra un camión que circulaba en sentido contrario en la carretera. El accidente ocurrió a eso de las 4 p. m. de este lunes 17 de agosto.

Infobae agregó que la pareja intentó adelantar un auto y que, al hacer la maniobra, topó de frente con el camión de carga.

La investigación del suceso continúa en curso para determinar las circunstancias del accidente.

“Mathilde amaba la vida con pasión. Con su muerte, Dior está perdiendo a una profesional increíble y yo he perdido a una amiga leal”, manifestó Delphine Arnault, presidenta y CEO de la casa de moda parisina, a través de un comunicado que replicó El País.

Favier tenía 57 años y era considerada todo un ícono de la moda y una de las mujeres con los mejores contactos en esta industria, ya que manejaba todas las relaciones de la famosa marca con modelos, actrices y cantantes.

Por su parte, Altamayer, de 61 años, destacó en el sétimo arte con producciones como Agente especial 117: misión El Cairo y Joven y bonita.