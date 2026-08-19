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Murió importante figura de la moda y de la casa Dior en un trágico accidente con su pareja

Medios internacionales confirmaron el lamentable fallecimiento, ocurrido en Francia

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Por Jessica Rojas Ch.
Mathilde Favier Dior
Mathilde Favier destacó en su carrera como encargada de las relaciones públicas de la casa de modas Dior. (Facebook)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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